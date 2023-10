Se llama José Luis y es una persona extraordinaria. Mientras que nosotros nos creemos importantes al ir de cena con los compañeros del trabajo, él ya diseñaba “alianzas de civilizaciones” en servilletas de cóctel durante el “afterwork”. Querido amigo, ¡cómo va a ser igual!

Al salir de copas con tus amigos los fines de semana, las únicas consecuencias las afronta tu cartera y tu cuerpo; porque vamos a ser sinceros, ya no tenemos veinte años. En cambio, cuando él se reunía con un coleguita las consecuencias eran planetarias. Y ahora regresa a nuestras vidas para impartir sabiduría y cordura sobre aquello que nosotros, pobres ignorantes, nunca llegaremos a entender. Alegrémonos hermanos porque, salvo para los estatutos y las crisis económicas, tiene el don del vaticinio preciso.

Si dice que lo que antes era negro ahora es blanco, sea. Que antes no se podía cambiar de opinión, pero ahora es lo que se lleva, pues así es. Que los pantalones de campana con cintura baja vuelven a estar de moda, ajo y agua. Y si no estás de acuerdo tras su explicación solo pueden ser dos cosas: o no te da la materia gris para pillarlo –con lo clarito que lo explica-; o el interés general te importa y pito, rufián.

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

