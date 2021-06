Puy de Fou y despoblación

“Puy du Fou prevé llegar a los 600.000 visitantes este año” (Revista Hosteltur). “Puy du Fou agota todas las entradas para 'El Sueño de Toledo' y programa nuevas fechas” (EL DIGITAL CLM). Noticias ambas de fechas recientes.

No seré yo quien pretenda que Cuenca ocupe el lugar de honor de Toledo como campeona del sector turístico regional. Ni ese podio, ni el de la industria pesada o ligera, ni el de la logística.

Sí recordaré las veces en que responsables regionales han glosado las potencialidades turísticas de Cuenca, rozando la poesía al hablar del “gigante dormido” que somos en este sector.

“Letur acoge el Foro «La España Vaciada» de la SER”. Es una noticia fechada el día 23 de junio.

Por el lugar en que se ha organizado este foro pudiera parecer que el “lugar de honor” como campeones en despoblación tampoco corresponde a Cuenca. Dudoso honor, pero tampoco.

No me gusta citarme (bueno, realmente sí). Y ocurre que en esta misma columna de opinión escribía no hace mucho:

Y digo esto porque no me vale que se nos diga que, a efectos de despoblación, y por ende de ayudas, todas las provincias de Castilla-La Mancha somos iguales. Todas las provincias tienen zonas despobladas, pero solo Cuenca es la provincia despoblada.

Por tener zonas despobladas las tiene hasta Madrid si se zonifica adecuadamente. Pero en Cuenca hablamos de otra cosa, hablamos de una provincia al completo abocada al desastre demográfico con su capital al frente, y eso merece un estatus especial de apoyo y ayudas. Ese que nos ha otorgado la Unión Europea y que nuestra Comunidad Autónoma también debe reconocer.

Vuelvo a la carga y al argumento. Ni que decir tiene que Castilla-La Mancha incorpora amplios territorios que pueden quedar bajo este paraguas tan amplio de la España vaciada, la Sierra del Segura es sin duda parte de ellos.

Tendremos entonces que recordar que Cuenca, campeona de la despoblación junto a Soria y Teruel, ha hecho méritos para un nuevo foro del tipo “Las zonas más despobladas de la España vaciada”.

Artículo publicado originalmente en La Opinión de Cuenca en la sección "Entropía"