Multitudinario éxito del Concurso de Vinos Tierra del Quijote en Alcázar de San Juan

6 de 7

Vinos espumosos

“Lahar”, de Bodegas Naranjo. Cueva. (Carrión de Calatrava). “Lienzo Brut Nature – Airén”, de Bodegas Virgen de las Viñas. Tierra de Castilla (Tomelloso). “Alfaraz Ecológico”, de Cooperativa Vinícola El Carmen. D.O. La Mancha (Campo de Criptana).

Vinos blancos

“Laminio-Gewurztraminer”, de Bodegas César Velasco. D.O. La Mancha (Villarrobledo). “Guadianeja Alto Airén Encascado”, de Vinícola de Castilla. D.O. La Mancha (Manzanares). “Álvaro del Saz Chardonnay”, Bodegas Vidal del Saz. D.O. La Mancha (Campo de Criptana).

Vinos rosados

“Lágrimas de Bobal”, de S. Coop. Ntra. Sra. de la Estrella. D.O. Manchuela (El Herrublar). “Hoya Montés Bobal”, de S. Coop. San Antonio de Padua. D.O. Manchuela (Villalpardo). “SF Rosado Ecológico”, de S. Coop. Bodegas San Isidro. D.O. Jumilla (Fuente-Álamo).

Tintos jóvenes sin barrica 2021 y 2022

“Tristras – 2022 Syrah”, de Pago Casa del Blanco. Tierra de Castilla (Madrid-Manzanares). “Galán de Membrilla – Tempranillo 2022”, de Bodegas Rezuelo SC CLM – Galán de Membrilla. D.O. La Mancha (Membrilla). “SF Monastrell Ecológico 2021”, de S. Coop. Bodegas San Dionisio. D.O. Jumilla (Fuente-Álamo).

Vinos tintos con barrica 2020, 2021 y 2022

“Selección Parcela 2020 Tempranillo”, de S. Coop. Ntra. Sra. de Manjavacas. D.O. La Mancha (Mota del Cuervo). “Cueva del Chamán Monastrell – 2021”, de S. Coop. Santa Cruz de Alpera. D.O. Almansa (Alpera). “Mainetes Crianza – 2020”, de S. Coop. Bodegas San Dionisio. D.O. Jumilla (Fuente-Álamo).

Vinos tintos barrica anteriores a 2020

“Yugo Tempranillo – 2018”, de S. Coop. Cristo de la Vega. D.O. La Mancha (Socuéllamos). “Latierra Cabernet – 2017”, de S. CCLM San Isidro. Tierra Castilla (Villanueva de Alcardete). “Vidal Crianza – Tempranillo 2017”, de Bodegas Vidal del Saz. D.O. La Mancha (Campo de Criptana).