La influencer ha compartido este jueves una recopilación de imágenes de diferentes momentos y épocas del año en las que aperece junto a su actual pareja Guillermo Aylon. Estas fotografías, acompañadas de un pie de foto, las define como "fotos (y momentos) con mi persona favorita que nunca os he compartido". Tras esta aclaración, la ciudadrealeña describe, una a una, una breve descripción sobre las diez fotos publicadas:



"1. Caminito por el Retiro esta semana disfrutando de conversaciones que aportan ❄️

2. El día que Lola conoció a Guille y me derretí x2 🫠

3. Una de nuestras primeras fotos cuando me ayudó con uno de los vídeos mensuales y yo aún me moría de vergüenza 🥲🎥

4. Marrakech, sol y silencio🏡🔋

5. Una despedida más en Atocha valorando que las despedidas nunca son amargas cuando se piensa en el reencuentro 🚀💪🏽

7. Escapada a Valencia después de una semana complicada para mi ❤️‍🩹

8. Uno de los amaneceres más increíbles que he vivido en Positano ⛵️🚖

9. Un desayuno en Costa Rica en la que las vistas y no tener internet nos dieron vida en todos los sentidos 🌍🗺️

10. Hacerme cumplir mi sueño de visitar Nueva York y no poder parar de reír de felicidad a pesar de morir de frío 🥹"