La modelo y colaboradora de televisión y ex del toledano Feliciano López ha compartido esta fotografía con los que la siguen, en las instalaciones de Telecinco y luciendo un favorecedor vestido amarillo que le resaltaba el bronceado. "Se dice que el amarillo es el color de la mala suerte porque Molière murió vestido de amarillo interpretando ' El enfermo imaginario'. Paradojas de la vida. Yo no soy supersticiosa con los colores. El amarillo me encanta". Casi todas las reacciones le han dado la razón: "Es un amarillo vainilla que te queda genial", "Estas preciosa la verdad, a mi también me encanta el amarillo".

Sigue los temas que te interesan