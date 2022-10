18 de 23

La concejala de Igualdad, Servicios Sociales y Personas con Discapacidad de Toledo, Ana Belén Abellán, ha participado este martes en la clausura del encuentro “Mujeres en modo ON VG” que ha acogido la sede de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Castilla-La Mancha con la participación de entidades y personas vinculadas a este proyecto promovido por Inserta Empleo y Fundación ONCE. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE y tiene como objetivo acompañar a la mujer con discapacidad víctima de la violencia de género en el proceso de recuperación del control de su vida a través del empleo y el emprendimiento.