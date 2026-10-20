Eurocaja Rural se reivindica como entidad "líder de dimensión nacional" desde sus raíces de Castilla-La Mancha

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López ha destacado la plena vigencia del modelo cooperativo como instrumento para generar desarrollo económico y social, vertebrar el territorio y afrontar retos como la exclusión financiera, la transformación tecnológica o la generación de oportunidades profesionales para los jóvenes.

Así lo ha expresado durante su participación en el seminario 'Más allá de lo rural: las cooperativas de crédito de Castilla-La Mancha en la actualidad', organizado por la Fundación UCLM.

Martín López se ha referido a los hechos históricos fundamentales y la evolución experimentada por la entidad desde su nacimiento, en 1965, "hasta convertirse en una realidad financiera líder de dimensión nacional".

Y ha recordado que actualmente Eurocaja Rural está presente en 11 comunidades autónomas y 29 provincias, dispone de 526 oficinas, cuenta con más de 1.500 profesionales, supera los 545.000 clientes y alcanza los 120.000 socios.

Impacto en la economía de proximidad

El responsable de la gestión de la entidad ha explicado que la vocación de Eurocaja es la de una banca adaptada a todos los sectores de la economía, con un alto apoyo a la banca minorista.

A cierre de agosto, el stock de inversión crediticia alcanzaba los 7.499 millones de euros, de los que más del 50% responde a criterios sociales y medioambientales.

La evolución también se refleja en los principales indicadores de la entidad, ya que en el último ejercicio la entidad alcanzó un balance de 11.690 millones de euros, mientras que su beneficio después de impuestos había evolucionado hasta la cifra récord de 122 millones.

Asimismo, Martín López ha asegurado que el crecimiento mantiene un marcado compromiso con el medio rural, pues el 30 % de sus oficinas se encuentra en municipios de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad de su red en localidades de menos de 5.000.

Además, ha señalado que su programa de prácticas constituye una de las principales vías de incorporación de talento joven.

Entidad nacional con corazón en Castilla-La Mancha

Por último, Martín López ha defendido que esta evolución ha permitido reforzar el papel de Castilla-La Mancha dentro del sistema financiero nacional.

"Nuestro objetivo es seguir creciendo en toda España para ser más fuertes en Castilla-La Mancha. Queremos ser una entidad de ámbito nacional con el corazón en nuestra tierra, capaz de combinar tecnología y cercanía y, sobre todo, seguir humanizando el servicio financiero", ha afirmado.

Y ha puesto en valor el modelo de Eurocaja, que "prioriza al cliente", además de reafirmar su voluntad de continuar abriendo oficinas con independencia de la densidad demográfica de los municipios y de reinvertir parte de sus resultados en iniciativas que contribuyan al progreso económico y social de los territorios donde desarrolla su actividad.