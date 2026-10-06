Globalcaja renueva su 'Sello Empresa Solidaria' y supera en Castilla-La Mancha los 1.000 millones de impacto

Globalcaja ha renovado el 'Sello Empresa Solidaria', un distintivo que reconoce a las compañías que generan un impacto positivo sobre la sociedad a través de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades.

La entidad vuelve así a destinar el 0,7 % del Impuesto de Sociedades a proyectos de interés social desarrollados por entidades del Tercer Sector, dando continuidad a una iniciativa que ya respaldó el pasado ejercicio y que completa la acción social que Globalcaja desarrolla de manera permanente.

La renovación de este reconocimiento coincide con la actualización de 'Nuestro Compromiso', el espacio de la web de Globalcaja en el que la entidad hace visible, de una forma más completa, cómo traslada su propósito y sus valores a actuaciones concretas en favor de las personas, el territorio y el medioambiente.

Más que una declaración de principios, 'Nuestro Compromiso' recoge el modelo de actuación de Globalcaja y permite conocer cómo la entidad integra la sostenibilidad en sus decisiones, mide su impacto y genera valor económico y social en su entorno.

Diez formas de entender el compromiso

Este espacio desarrolla el compromiso de Globalcaja a través de cinco grandes ámbitos de actuación que abarcan toda la actividad de la entidad: gobernanza, impacto social, cultura y talento, banca próxima y compromiso ambiental.

Uno de los pilares es el papel de Globalcaja como dinamizador de la economía de su entorno, apoyando proyectos ecoeficientes, fomentando negocios sostenibles, promoviendo productos de proximidad y respaldando iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social.

Esa contribución tiene una dimensión cuantificable. La dinamización económica de Globalcaja superó los 1.000 millones de euros en 2024, una cifra equivalente aproximadamente al 2 % del PIB de Castilla-La Mancha, mientras que su actividad contribuye a generar más de 20.000 empleos directos e indirectos en la región.

Formación, cooperativismo y alianzas

'Nuestro Compromiso' también refleja la apuesta de la entidad bancaria por la formación como herramienta de progreso, con iniciativas relacionadas con sostenibilidad, liderazgo, economía o digitalización, así como proyectos desarrollados en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y con entidades vinculadas al mundo cooperativo.

La propia naturaleza cooperativa de Globalcaja se traduce, además, en el impulso de este modelo empresarial mediante asesoramiento, apoyo a la creación y consolidación de negocios cooperativos y la promoción de buenas prácticas, especialmente en sectores muy ligados al territorio como el agroalimentario.

Junto a ello, la entidad fomenta alianzas estratégicas con organizaciones empresariales, cooperativas, universidades, escuelas de negocio, administraciones y entidades sociales, desde el convencimiento de que la colaboración multiplica el impacto de cada iniciativa.

Inclusión financiera y presencia en el territorio

Uno de los compromisos que adquiere mayor relevancia es la inclusión financiera, entendida como la eliminación de barreras para que todas las personas puedan acceder a los servicios bancarios, con especial atención al medio rural.

La extensa red de Globalcaja constituye una de las principales herramientas para hacerlo posible. La entidad cuenta con más de 300 oficinas, de las que 124 se encuentran en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y 99 están situadas en localidades donde Globalcaja es la única entidad financiera. En el territorio de origen de la entidad, una de cada dos oficinas bancarias pertenece a Globalcaja.

Esta presencia física se complementa con los servicios digitales de la entidad, utilizados por más de 200.000 personas, combinando innovación y cercanía para evitar que la transformación digital genere nuevas formas de exclusión.

Medir para seguir avanzando

La actualización de 'Nuestro Compromiso' también pone el foco en la necesidad de medir el impacto generado.

En el ámbito ambiental, Globalcaja controla el uso de recursos y emisiones, elabora información en materia de sostenibilidad y promueve prácticas relacionadas con la economía circular y la lucha contra el cambio climático. También impulsa la agricultura sostenible y rentable y ofrece incentivos financieros a proyectos vinculados a la transición sostenible.

En el plano social, la entidad evalúa la huella de sus actuaciones, recopila indicadores de impacto y mantiene el diálogo con sus grupos de interés para conocer cómo se percibe esa contribución.

Este compromiso se materializa igualmente a través de sus Fundaciones y del Fondo de Educación y Promoción. Globalcaja destina el 17,5 % de sus beneficios al impulso de iniciativas sociales, culturales, deportivas, educativas y empresariales, entre otros ámbitos, y su inversión social acumulada supera ya los 80 millones de euros, con impacto directo sobre más de 378.000 personas.