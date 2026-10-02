Eurocaja Rural abre su primera oficina en Granada: ya cuenta con 526 en 11 comunidades autónomas y 29 provincias

Eurocaja Rural ha abierto su primera oficina en Granada. De esta forma, la entidad financiera amplía a cuatro las provincias andaluzas en las que cuenta con presencia física después de su llegada a Sevilla, Córdoba y Almería.

La nueva sucursal está situada en el número 26 de la Avenida de la Constitución y está dirigida por Emilio Daniel Arribas Blanco, acompañado por los gestores comerciales Francisco Moreno Velasco y Juan José Flores González. El horario de atención al público es de 8.30 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

La apertura se enmarca, según explica la propia entidad, en su plan de expansión iniciado en 2011 y responde a su apuesta por ampliar su presencia territorial en toda España.

Eurocaja Rural cuenta ya con 526 oficinas en 11 comunidades autónomas y 29 provincias, además de más de 1.400 profesionales en su grupo económico.

La entidad asegura que la nueva oficina nace con el objetivo de acercar a ciudadanos, empresas y administraciones públicas una oferta que incluye financiación, crédito y liquidez, ahorro e inversión, seguros y medios de pago, junto a sus herramientas de banca digital.

Eurocaja Rural destaca asimismo que mantiene en sus oficinas la atención presencial y el servicio de caja, sin derivar exclusivamente a los clientes hacia los cajeros automáticos ni limitar la atención de caja a determinadas franjas horarias.

Cuatro oficinas en Andalucía

El desembarco de la entidad en Andalucía comenzó en septiembre de 2025 con la apertura de su primera oficina en Sevilla. Posteriormente llegaron las sucursales de Córdoba y Almería y ahora se incorpora Granada.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha definido la apertura como "un paso más en nuestra estrategia de crecimiento" y, según sus palabras, como una muestra de su "compromiso por estar cada vez más cerca de las personas".

Martín López ha señalado que la entidad llega a Granada con la voluntad de ofrecer "una banca diferente, basada en la cercanía, la confianza y el asesoramiento personalizado", valores que, según ha indicado, forman parte de la identidad de Eurocaja Rural.

El director general también ha destacado que Granada es, a juicio de la entidad, "una provincia con un enorme potencial económico y social" y ha expresado el propósito de convertirse en "un aliado financiero de referencia para sus ciudadanos, empresas y administraciones públicas".

Presencia en 11 comunidades

Con la incorporación de Granada, Eurocaja Rural continúa extendiendo una red que está presente actualmente en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón.

La entidad vincula esta expansión a su apuesta por la inclusión financiera y por mantener servicios bancarios presenciales en territorios y zonas urbanas en las que, según sostiene, se ha reducido la cobertura bancaria en los últimos años.

En este sentido, Eurocaja Rural asegura que su modelo combina la atención en oficina con las herramientas digitales para ofrecer una operativa "omnicanal" y adaptada a las necesidades de sus socios y clientes.

La presencia de la entidad en Andalucía también se extiende al ámbito social a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), desde donde desarrolla programas relacionados con la inclusión social, el empleo y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre estas iniciativas figura el programa 'Workin', orientado a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, así como las ayudas sociales a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Eurocaja Rural también impulsa la Carrera Solidaria contra la ELA, cuya edición de 2026 se celebra este domingo, 4 de octubre, en Toledo y que destina su recaudación a programas asistenciales e iniciativas de investigación. Entre las entidades beneficiarias figura ELA Andalucía.