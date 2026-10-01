El presidente de Eurocaja Rural expone su proyecto de crecimiento territorial al alcalde de Oviedo

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, se ha reunido con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, con el objetivo de trasladarle el modelo de negocio que caracteriza a Eurocaja Rural, basado en la cercanía, la atención personalizada y el asesoramiento profesional.

Durante el encuentro, López puso de manifiesto su firme compromiso de la entidad con las Administraciones Públicas de todo su ámbito de actuación, que comprende actualmente 11 comunidades autónomas y 29 provincias, ha informado Eurocaja Rural en un comunicado.

En el marco de esta visita institucional, el presidente de la cooperativa de crédito esbozó la estrategia de la entidad de contribuir al desarrollo económico y social del Principado de Asturias, así como atender las necesidades financieras de ciudadanos, empresas, autónomos y colectivos ovetenses.

Asimismo, expuso el modelo de negocio de la Entidad, fundamentado en la proximidad al cliente, el asesoramiento profesional y la prestación de soluciones financieras adaptadas a cada necesidad.

Del mismo modo, destacó el compromiso social de Eurocaja Rural, que canaliza a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), impulsando iniciativas solidarias, educativas, culturales y de apoyo al tejido asociativo.

Con su implantación en Oviedo, la entidad amplía su capacidad para acercar estas actuaciones a ciudadanos, asociaciones e instituciones asturianas, favoreciendo el desarrollo de proyectos vinculados a la inclusión social, la discapacidad, el medio rural, la innovación y la dinamización económica del territorio.

Por su parte, el alcalde de Oviedo agradeció la visita institucional y valoró la apuesta de Eurocaja Rural por la ciudad, subrayando la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones y entidades para favorecer el crecimiento y la prosperidad del territorio.

En el encuentro participó igualmente el director de la oficina de Eurocaja Rural en Oviedo, David González Menéndez.

Implantación en Asturias

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en el Principado de Asturias en diciembre de 2025, concretamente en Gijón. Esta oficina se encuentra en una de las calles con más relevancia de la capital (ubicada en la calle Donato Argüelles, 13), en pleno centro, y tiene el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

Posteriormente, en julio de este año, Eurocaja Rural abrió su oficina en Oviedo (Calle Fray Ceferino, número 7), combatiendo de forma activa la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas imperante los últimos años en el sector. En este sentido, significar que la Entidad es la única referencia financiera en 73 localidades de todo el ámbito de actuación donde opera, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

La apertura de ambas oficinas se enmarca en el Plan de Expansión que Eurocaja Rural viene desarrollando desde 2011 con el propósito de combatir la exclusión financiera y acercar servicios financieros de calidad a nuevos territorios. Gracias a esta estrategia, Eurocaja Rural ha consolidado una creciente presencia en Asturias, reforzando su vocación de servicio y cercanía.

Actualmente, Eurocaja Rural desarrolla su actividad en 11 comunidades autónomas (Asturias, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 29 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 520 oficinas y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.