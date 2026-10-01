Eurocaja Rural avanza en su expansión nacional y abre nueva oficina en Almería

Eurocaja Rural ha abierto su tercera oficina en Andalucía tras su implantación en Sevilla y Córdoba en 2025, potenciando así su apuesta por acercar su modelo de banca cercana y comprometida a todo el país, donde ya cuenta con una red comercial de 525 oficinas en 11 comunidades autónomas y 29 provincias.

La nueva oficina, ubicada en Calle Federico García Lorca, número 75, permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión en Andalucía con el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

La oficina de Almería cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y al frente de la misma se encuentra Nicolás Parrilla Sánchez, junto a los gestores comerciales Francisco de Asís Hueso Miras y Carmen Armada Aceña.

Desde esta oficina Eurocaja Rural ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a la medida de los requerimientos de socios y clientes, sean autónomos, pymes, sector primario, Administraciones Públicas o particulares, como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato cercano, humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, garantizando una experiencia omnicanal que combina las ventajas de la oficina física con la comodidad de los canales digitales.

La nueva oficina permite a la Entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años. También presente en las grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas los últimos años. Almería se convierte así en la vigésimo octava provincia en sumarse a los territorios donde la red comercial implantada alcanza ya las 525 oficinas.

Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que atienden a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo de exclusión financiera.

Compromiso social en Andalucía

La llegada de Eurocaja Rural a Almería no solo supone la apertura de una nueva oficina, sino también la extensión de su compromiso social. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la entidad impulsa programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro, ratificando su responsabilidad como banca socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Entre las iniciativas desarrolladas por la Fundación Eurocaja Rural destacan las Ayudas Sociales (en 2025 fueron beneficiarias las asociaciones Daño Cerebral Córdoba y Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple), las Ayudas ‘Workin’ para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, cuya recaudación se destina íntegramente a programas de asistencia para personas afectadas por la ELA y sus familias, así como a proyectos de investigación promovidos por las entidades beneficiarias. La edición de este año se celebra el 4 de octubre en Toledo y tiene entre las entidades beneficiarias a ELA Andalucía.

Significar que la edición de 2025 marcó un nuevo hito en esta prueba al superar los 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa. La colaboración mediante el dorsal cero continúa abierta en la web https://fundacioneurocajarural.es/

Presencia red comercial desde 2025

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en Andalucía en la ciudad de Sevilla en septiembre de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión en esta comunidad autónoma. A finales de año amplió su presencia en la comunidad andaluza tras la apertura en diciembre de la oficina de Córdoba, ratificando su implicación por acercar su modelo de banca cercana y comprometida a nuevos territorios.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón) y 29 provincias del territorio nacional. Su red comercial alcanza las 525 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

Con esta nueva implantación, Eurocaja Rural prosigue su expansión por el territorio andaluz y refuerza su compromiso con una banca cercana y socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.