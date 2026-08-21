Iberdrola se alía con la empresa guadalajareña Infrilux para impulsar la aerotermia en edificios e industrias

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con una empresa de Guadalajara para impulsar proyectos de aerotermia y descarbonización en edificios, industrias y otras instalaciones.

Según ha informado la compañía energética en una nota de prensa, ATuAire by Iberdrola e Infrilux, con sede en Guadalajara, han sellado una alianza estratégica para facilitar la implantación de soluciones de climatización y producción de agua caliente basadas en esta tecnología.

El acuerdo busca, según Iberdrola, combinar la experiencia técnica y capacidad operativa de Infrilux con el conocimiento de ATuAire en proyectos de electrificación y descarbonización.

El objetivo declarado por ambas empresas es desarrollar soluciones integrales que permitan reducir el consumo energético y las emisiones de CO2.

La alianza estará dirigida principalmente a empresas, industrias, edificios terciarios y comunidades de propietarios, a los que ofrecerán proyectos que abarcarán desde el análisis inicial de las instalaciones hasta el diseño, ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas.

Más de 30 años de experiencia

Infrilux es una empresa colaboradora oficial de Iberdrola que, según la información facilitada por la energética, acumula más de tres décadas de experiencia en instalaciones eléctricas y soluciones energéticas para los sectores residencial, industrial y terciario.

La compañía guadalajareña cuenta con un equipo multidisciplinar y una implantación territorial que, según Iberdrola, permitirá ampliar la capacidad de la red de colaboradores de ATuAire para desarrollar proyectos de climatización eficiente.

La aerotermia será la principal tecnología sobre la que se articule esta colaboración. Se trata de un sistema que aprovecha la energía contenida en el aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria mediante electricidad.

Según Iberdrola, esta tecnología permite reducir el consumo energético frente a determinados sistemas convencionales y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Los CAE, otra pieza del acuerdo

Uno de los obstáculos para renovar las instalaciones térmicas es la inversión inicial necesaria. Para tratar de reducir esa barrera, las compañías aseguran que ofrecerán un acompañamiento integral durante todo el proyecto.

La colaboración contempla además la gestión de herramientas como los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y otras posibles líneas de incentivos, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las inversiones y acelerar el retorno económico de las actuaciones.

Iberdrola sostiene que esta alianza permitirá acercar las soluciones de electrificación y aerotermia a un mayor número de empresas y organizaciones y contribuir a la reducción de emisiones asociadas a la climatización de edificios e instalaciones.