Soliss Seguros se convierte en el patrocinador principal del Atletismo Cuenca

Soliss y Atletismo Cuenca han presentado oficialmente el acuerdo de patrocinio por el que la aseguradora castellano-manchega pasa a convertirse en uno de los principales apoyos del club, que desde ahora competirá bajo la denominación Soliss Atletismo Cuenca.

La presentación ha contado con la presencia, por parte del club, de su presidenta, Aida López Heras, junto a David Granero y Julio Torrecilla. En representación de Soliss ha participado su consejero institucional, Celedonio Morales.

El acuerdo supone un nuevo impulso para el proyecto deportivo del Atletismo Cuenca y refuerza la vinculación de Soliss con el deporte de la región, especialmente con aquellas iniciativas que combinan competición, formación, promoción de hábitos saludables y arraigo en el territorio.

La nueva denominación Soliss Atletismo Cuenca acompañará al club en sus diferentes competiciones y actividades, consolidando una alianza que nace con el objetivo de contribuir a su crecimiento y dar mayor visibilidad al atletismo conquense dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

Durante la presentación, Aida López Heras, presidenta del club, ha valorado el respaldo de Soliss como un importante apoyo para afrontar los próximos retos deportivos y continuar desarrollando el proyecto del club. La incorporación de una entidad de referencia en Castilla-La Mancha supone, además, un reconocimiento al trabajo que se viene realizando y a la trayectoria del atletismo en Cuenca.

Por su parte, Celedonio Morales, consejero institucional de Soliss, ha destacado la identificación de la compañía con los valores que representa el atletismo: "El esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y la capacidad de superación son valores con los que Soliss se siente plenamente identificada. Para nosotros es especialmente importante poder apoyar proyectos deportivos de nuestra tierra y hacerlo, en este caso, junto a un club que representa a Cuenca en numerosas competiciones".

Morales ha señalado igualmente que este patrocinio responde a la voluntad de Soliss de mantener una presencia activa y cercana en Castilla-La Mancha, apoyando iniciativas que generan actividad, sentimiento de pertenencia y oportunidades para el deporte regional.

Con este acuerdo, Soliss continúa ampliando su presencia en el deporte castellano-manchego y suma al Soliss Atletismo Cuenca a una estrategia de colaboración con clubes, deportistas y competiciones de diferentes disciplinas repartidas por toda la comunidad autónoma.

La alianza permitirá, asimismo, reforzar la imagen y la proyección del club, vinculando el nombre de Cuenca y de su atletismo a una entidad profundamente arraigada en Castilla-La Mancha.