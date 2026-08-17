CCOO carga contra un hotel de Brihuega por despedir a Nadia, una camarera de piso con problemas de salud

Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido la readmisión de una camarera de piso del hotel Castilla Termal de Brihuega (Guadalajara) despedida después de ser declarada no apta para desempeñar su puesto de trabajo.

El sindicato ha celebrado este lunes una concentración a las puertas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Guadalajara, coincidiendo con el acto de mediación previo a la vía judicial.

La trabajadora, Nadia, es además delegada de CCOO y miembro del comité de empresa. Por ello, el sindicato solicitará en la mediación la nulidad de su despido por vulneración de derechos fundamentales.

El secretario de Acción Sindical de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla, ha defendido que la empresa debería haber buscado una alternativa antes de recurrir al despido.

"No puede ser que cuando por causa de mi trabajo tengo problemas de salud la empresa, que tiene otros puestos de trabajo en el hotel, opte por el despido", ha denunciado.

Cargas "agotadoras"

El sindicato ha utilizado el caso para poner el foco en las condiciones laborales de las camareras de piso, un colectivo expuesto, según CCOO, a cargas de trabajo "agotadoras" y movimientos repetitivos que terminan provocando problemas en las articulaciones.

Por ello, CCOO Castilla-La Mancha ha anunciado que reclamará al Gobierno de España el inicio del expediente de coeficientes reductores para que estas trabajadoras puedan acceder a una jubilación anticipada.

El sindicato también ha presentado aportaciones a la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación, para reclamar que incluya medidas específicas de prevención de riesgos laborales en el sector hotelero.

La propuesta pasa por obligar a los establecimientos a disponer de medios que reduzcan el esfuerzo físico de las trabajadoras. Zafrilla ha puesto como ejemplo medidas implantadas ya en otras comunidades autónomas, como camas elevables y carros motorizados.

"Persecución sindical"

El secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, ha elevado el tono contra la dirección del establecimiento y ha calificado de "vergonzosa" la actitud de Alcarria Termal.

Morales considera que en este caso se ha producido una "persecución sindical", ya que Nadia se presentó como cabeza de lista de CCOO en las últimas elecciones sindicales.

El dirigente sindical también ha denunciado otras deficiencias laborales en el hotel. Según ha señalado, la empresa "tampoco respeta las condiciones de prevención de riesgos laborales" ni garantiza que los trabajadores dispongan de un calendario mínimo que les permita conocer con antelación sus turnos.

Por último, CCOO Guadalajara ha reclamado a la patronal y al resto de instituciones de Guadalajara que no celebren actos institucionales en este hotel mientras la trabajadora no sea readmitida y no se implanten "medidas efectivas" en materia de prevención de riesgos laborales.