UGT alerta de "la precariedad y las irregularidades" que sufren los trabajadores de la hostelería en Castilla-La Mancha

UGT ha denunciado este lunes el bloqueo de la negociación colectiva en buena parte del sector de la hostelería de Castilla-La Mancha y ha reclamado avances "reales" en las condiciones laborales de los cerca de 35.000 trabajadores que desarrollan su actividad en este ámbito.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato ha advertido de que los convenios colectivos de Toledo, Cuenca y Albacete continúan sin renovarse. Una situación que, a su juicio, impide mejorar las condiciones de un sector que sigue arrastrando problemas de precariedad laboral.

La secretaria general de FeSMC UGT Castilla-La Mancha, Ana González, ha explicado que la situación varía según la provincia. Mientras que en Guadalajara el convenio estará vigente hasta diciembre de 2026 y en Ciudad Real hasta finales de 2027, el escenario es muy distinto en el resto de la región.

El caso más grave, según el sindicato, es el de Cuenca, donde los trabajadores llevan años sin convenio colectivo. En Toledo, la negociación permanece bloqueada desde 2024, mientras que en Albacete la última actualización salarial se produjo en 2025.

Más allá de la negociación colectiva, UGT ha puesto el foco en las condiciones laborales que soportan muchos empleados del sector.

Precariedad e irregularidades

Ana González ha denunciado que la hostelería sigue estando marcada por "la precariedad y las irregularidades", con un uso frecuente de contratos a tiempo parcial que, en la práctica, esconden jornadas completas.

"Son muy frecuentes las jornadas parciales; en muchos casos, estamos hablando de jornadas parciales falsas en las que la persona trabajadora se ve obligada a hacer una jornada completa o superior a la pactada, cobrando y cotizando las horas restantes de forma irregular", ha afirmado.

La responsable sindical también ha asegurado que se trata de uno de los sectores donde más horas extraordinarias quedan sin reconocer ni remunerar.

"Es uno de los sectores donde más ocultas están las horas extras y donde menos se abonan y cotizan, con fines de semana y festivos que son cobrados como cualquier otro día de la semana", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado un cambio en la regulación de estos trabajos. "Ya es hora de que en la hostelería se reconozca, como en otras muchas actividades, que trabajar un sábado o un domingo no pueden cobrarse igual que un lunes".

Más salarios, menos temporalidad

UGT ha trasladado estas reivindicaciones a las distintas mesas de negociación abiertas en la región, donde reclama incrementos salariales, una reducción de la jornada laboral, una mejor compensación por trabajar fines de semana y festivos, una disminución de la temporalidad y la implantación de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.

Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento a la patronal para que retome la negociación de los convenios colectivos, convencido de que mejorar las condiciones laborales es una de las claves para hacer frente a la falta de personal que afecta al sector.

"Solo así se podrá resolver el problema de puestos vacantes que hay en el sector, así como su excesiva precariedad", ha concluido Ana González.