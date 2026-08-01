La Inspección de Trabajo aflora 1.376 contratos en fraude y los convierte en indefinidos en Castilla-La Mancha

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social transformó en 2025 un total de 1.376 contratos temporales en indefinidos en Castilla-La Mancha tras detectar posibles situaciones de fraude en la contratación.

La actuación se enmarca en el Plan de Choque contra la temporalidad irregular y permitió regularizar más de la mitad de las relaciones laborales revisadas.

Según los datos difundidos por CCOO Castilla-La Mancha, la Inspección remitió 2.444 comunicaciones a empresas por posibles incumplimientos relacionados con la superación de los plazos máximos de contratación temporal o el encadenamiento de contratos.

Como resultado, el 56,3 % de los contratos analizados acabó convirtiéndose en indefinido.

Por provincias, Toledo lideró el número de conversiones, con 422 contratos, seguida de Ciudad Real (370), Albacete (308), Cuenca (160) y Guadalajara (116).

Perfiles

En cuanto al perfil de las personas beneficiadas, 786 eran hombres, lo que supone una tasa de conversión del 61,2 % entre los contratos inspeccionados, mientras que 590 correspondían a mujeres, con un porcentaje del 50,8 %.

La mayor parte de las transformaciones se concentró en trabajadores de entre 16 y 44 años, y por nacionalidad se regularizaron 1.089 contratos de personas españolas y 287 de trabajadores extranjeros.

Los sectores donde más contratos temporales pasaron a ser indefinidos fueron comercio, hostelería e industria, actividades que tradicionalmente registran un elevado volumen de contratación temporal.

Empleo "digno"

El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, ha valorado estos resultados y ha defendido la labor de la Inspección de Trabajo como una herramienta "fundamental para avanzar hacia un empleo de calidad, digno y con derechos".

Además, ha destacado la colaboración entre el sindicato y la Inspección para detectar situaciones de fraude laboral, empleo irregular o vulneración de derechos.

"En un mercado laboral en el que se está creando empleo, con cifras récord de ocupación y con tasas de contratación indefinida nunca antes alcanzadas en Castilla-La Mancha, hay que acabar con las prácticas fraudulentas y abusivas que aún persisten en la contratación y en el empleo", ha afirmado.

León ha asegurado que CCOO seguirá vigilando el cumplimiento de la normativa laboral para combatir este tipo de irregularidades y favorecer unas condiciones de trabajo más estables y con mayores garantías para los trabajadores.