Solimat renueva su web para facilitar el acceso a sus servicios digitales a 175.000 trabajadores protegidos

La mutua castellanomanchega Solimat ha estrenado una nueva página web con el objetivo de mejorar la experiencia digital de empresas mutualistas, trabajadores protegidos, autónomos y asesorías laborales.

Así lo ha anunciado la propia entidad en una nota de prensa remitida a los medios, en la que explica que el nuevo portal apuesta por una navegación más sencilla, una mayor accesibilidad y un entorno tecnológico más seguro.

Según ha informado la mutua colaboradora con la Seguridad Social, la renovación de www.solimat.com supone "un nuevo avance en su proceso de transformación digital" y busca mejorar la forma en la que los usuarios acceden tanto a la información como a los distintos servicios que presta la entidad.

La nueva plataforma ha sido diseñada, según Solimat, "con un enfoque centrado en el usuario", ofreciendo "una navegación más intuitiva, una estructura de contenidos más clara y una imagen renovada que facilita el acceso a la información desde cualquier dispositivo".

El objetivo, añade la mutua, es "disponer de un canal digital más cercano y funcional, que facilite la interacción con Solimat y el acceso a sus contenidos y servicios".

Integración de los servicios digitales

En la nota de prensa, Solimat explica que la renovación va más allá del apartado visual y que incorpora mejoras tecnológicas para ofrecer "una web más segura y actualizada".

Además, el nuevo portal integra sus principales herramientas digitales, como el Portal de Servicios, dirigido a empresas mutualistas y asesorías laborales, y el Portal del Paciente, pensado para los trabajadores protegidos.

"La nueva web integra y refuerza estos canales digitales, ofreciendo un punto de acceso más claro a los servicios de Solimat y facilitando que cada usuario pueda encontrar de forma sencilla las herramientas y recursos que necesita según su perfil", destaca la entidad.

El portal reúne información sobre los servicios asistenciales, prestaciones, prevención de riesgos laborales, red de centros, actualidad y otros recursos de interés, mejorando además la organización de los contenidos.

Más de 175.000 trabajadores protegidos

La mutua asegura que esta renovación permitirá mejorar la experiencia digital de sus 175.000 trabajadores protegidos, entre ellos los empleados de más de 11.000 empresas mutualistas y cerca de 20.000 trabajadores autónomos adheridos.

Asimismo, señala que el desarrollo de la nueva plataforma ha sido fruto de "meses de trabajo conjunto de profesionales de distintas áreas de Solimat", un esfuerzo que, según la entidad, refleja "el compromiso con la innovación, la mejora continua y la búsqueda de soluciones que permitan ofrecer una atención cada vez más cercana y eficiente".

Con este lanzamiento, concluye la nota de prensa, Solimat pretende "seguir avanzando en la digitalización de los servicios, fortaleciendo los canales de comunicación y gestión disponibles para empresas, asesorías laborales, trabajadores y autónomos".