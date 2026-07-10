Fundación Globalcaja HXXII celebra en Irlanda el 'Spanish Day' del programa 'Financial Start Up English'

La Fundación Globalcaja HXXII ha celebrado el Spanish Day durante su programa estival de inmersión lingüística, habilidades emprendedoras, digitales y financieras, Financial Start Up English. El alumnado que disfruta del programa estival en Irlanda en el primero de los dos turnos ha participado en una jornada de convivencia y celebración.

Las localidades de Waterford y Dungarvan acogen el programa Financial Start Up English: adolescentes de 12 a 17 años permanecen alojados durante tres semanas en familias irlandesas. Los jóvenes de las dos sedes se han dado cita en Waterford para compartir una fiesta en la que conocerse, divertirse y degustar comida tradicional española.

Los participantes en esta iniciativa asisten a 20 horas semanales de clases de inglés, talleres y actividades para desarrollar sus habilidades emprendedoras y digitales, cuentan con tres excursiones de día completo a diferentes emplazamientos de Irlanda, así como deportes y actividades de grupo durante dos tardes a la semana, acompañados por monitores bilingües.

El alumnado se aloja en familias cuidadosamente seleccionadas, en régimen de pensión completa, a la vez que se cuida especialmente la seguridad de los chicos y que exista una comunicación muy fluida con los padres.

El programa promueve el conocimiento de la cultura irlandesa a través de sus divertidos talleres de cocina, y del intercambio con jóvenes nativos, y crean con sus trabajos de emprendimiento iniciativas que beneficien a las localidades en las que pasan sus vacaciones.

Financial Start Up English tiene como objetivo añadido fomentar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, la comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la proactividad de niños y jóvenes. Por ello, el programa promueve también la práctica de actividades con herramientas digitales, hackaton y metodología LEAN.

Todas las actividades se han diseñado de forma que los estudiantes disfruten de unas vacaciones diferentes y aprendan mientras se divierten.

Colaboradores

Además del apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, empresas del nivel de Campofrío, Lenovo o Asisa colaboran en el desarrollo del programa completo. La primera invita a los participantes a una degustación de sus productos durante el Día de España en Irlanda que se celebra en el ecuador de la estancia en la isla esmeralda.

En Financial Start Up English cuenta como destino con, que la fundación organiza con sus colaboradores técnicos Hatton Events y H4 languages&fun, Asisa aporta la cobertura sanitaria de los jóvenes y Lenovo, las tablets con las que se premia a los mejores equipos emprendedores.

Globalcaja, siempre comprometida con el bienestar de las familias y buscando que el coste del viaje no les suponga un problema, ofrece condiciones muy especiales de financiación.