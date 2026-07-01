Eurocaja Rural refuerza su apuesta por el talento joven con la incorporación de 93 universitarios en prácticas

Eurocaja Rural ha dado la bienvenida este miércoles a 93 estudiantes universitarios que se incorporan a su nuevo periodo de prácticas formativas, en el marco de un programa que la entidad consolida como una de sus principales herramientas de captación de talento y generación de empleo.

La iniciativa, que se desarrolla durante tres meses con posibilidad de prórroga, permite a los alumnos formarse en distintos departamentos y oficinas de la entidad, aplicando sus conocimientos académicos en un entorno profesional real y adquiriendo experiencia directa en el sector financiero.

La entidad mantiene convenios de colaboración con 18 universidades de toda España, entre ellas la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad Complutense, la Carlos III, la de Salamanca o la de Valencia, entre otras.

Según ha informado Eurocaja Rural en una nota de prensa, los estudiantes proceden de titulaciones muy variadas, desde Administración y Dirección de Empresas, Derecho o Economía, hasta Ingeniería Informática, Bioquímica, Marketing o másteres especializados como Inteligencia Artificial y Big Data, lo que refleja la apertura de la entidad a perfiles multidisciplinares.

Eurocaja Rural subraya que este programa se ha convertido en una auténtica palanca de empleo: el 58 % de las contrataciones realizadas en 2025 procedieron de alumnos en prácticas, y más de la mitad de los participantes del programa de invierno prorrogaron su estancia.

Arraigo territorial

Durante el acto de bienvenida, los responsables de la entidad han destacado el valor estratégico de estas prácticas como vía de incorporación de talento joven, así como el compromiso de la caja con el desarrollo profesional y el arraigo territorial en las zonas donde opera.

El director general, Víctor Manuel Martín López, ha puesto en valor la trayectoria del programa desde 1995 y ha destacado el crecimiento de la entidad en los últimos años, animando a los estudiantes a "demostrar su capacidad, compromiso y vocación de servicio".

Desde la dirección de Recursos Humanos se ha insistido en la importancia de aprovechar esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento profesional dentro de una entidad en expansión, reconocida además por su impulso al desarrollo interno de sus trabajadores.