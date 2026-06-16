Los empresarios en Talavera de la Reina claman un frente común: "Hay mucha burocracia para sacar adelante proyectos"

Los desafíos y oportunidades que afronta Castilla-La Mancha, en especial Talavera de la Reina, han sido las protagonistas de la mesa redonda Raíces que innovan: tradición, oficio y emprendimiento en Castilla-La Mancha dentro del foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina' organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha junto con Moeve.

La mesa moderada por el director de este medio, Alberto Morlanes, ha reunido a cuatro representantes del tejido empresarial, institucional y cultural de la ciudad para analizar las claves de su desarrollo económico y social.

Entre los participantes que han podido intercambiar sus ideas han estado, Esther Zamora, representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha y presidenta de Federación Empresarial Talaverana (FEPEMTA); Óscar Hidalgo Martínez, director del Departamento de Empresas y Autónomos y delegado en Talavera; Javier Muñoz Gallego, concejal de Economía y Emprendimiento; y Carlos Valle, director de cine y ganador del Goya 2025 por Semillas del Kivu.

La burocracia y el exceso de regulación han sido algunos de los asuntos que han suscitado mayor consenso entre los participantes. Esther Zamora, ha advertido de que "cuando un mercado se regula en exceso es muy problemático" y ha cuestionado la dependencia de ayudas y subvenciones públicas, al considerar que generan una percepción distorsionada sobre el funcionamiento de la economía.

Exceso de burocracia

En la misma línea, Óscar Hidalgo ha lamentado la creciente carga administrativa a la que deben enfrentarse las empresas. Según ha explicado, la proliferación de normativas, especialmente desde el ámbito europeo, ha provocado que proyectos viables tarden demasiado tiempo en materializarse.

No obstante, ha defendido la importancia de mantener una buena coordinación con las administraciones para agilizar procedimientos y facilitar inversiones.

Desde el Ayuntamiento, el Javier Muñoz, ha resumido el papel que deben desempeñar las instituciones en una frase que ha sintetizado durante buena parte de la mesa redonda, "lo más importante es no estorbar".

El concejal ha defendido su labor como una administración cercana al empresario y capaz de acompañar a quienes quieren emprender o invertir en la ciudad.

Formación y nuevas oportunidades

La conexión entre formación y empleo ha sido otro de los puntos de encuentro. Óscar Hidalgo ha reclamado la recuperación de los contratos de aprendizaje como vía para acercar a los jóvenes al mercado laboral y ha insistido en la importancia de combinar teoría y práctica.

En este mismo ámbito ha cobrado especial relevancia la intervención de Carlos Valle, que ha ampliado el debate hacia la industria cultural. El director de cine ha explicado que su profesión le obliga a desempeñar también un rol empresarial, gestionando financiación, presupuestos y ayudas para poder sacar adelante sus proyectos. "Cuando eres artista acabas siendo empresario", ha resumido.

Valle ha subrayado la dificultad de desarrollar la industria audiovisual en Castilla-La Mancha, pero también su potencial como generadora de empleo y actividad económica.

Carlos Valle durante su intervención en la mesa redonda. Ángela Pulido Díaz

Desde su experiencia como profesor asociado en la Facultad de Comunicación de Cuenca, ha defendido la importancia de crear puentes entre estudiantes y profesionales del sector. "Me gusta servir de puente entre el cine y el talento que necesita una oportunidad", ha señalado, destacando su trabajo para incorporar alumnos a proyectos reales.

La escasez de trabajadores cualificados ha aparecido como otra de las grandes preocupaciones. Zamora ha puesto como ejemplo su sector, el de la construcción, donde cada vez resulta más complicado encontrar profesionales especializados.

"Sobran licenciados y falta mano de obra cualificada", ha afirmado, aludiendo al desequilibrio existente entre la formación universitaria y las necesidades reales del mercado laboral.

Esther Zamora en el foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina'. Ángela Pulido Díaz

Hidalgo ha coincidido en este diagnóstico y ha reclamado recuperar fórmulas como los contratos de aprendizaje para facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

A su juicio, la formación teórica resulta imprescindible, pero debe completarse con una experiencia práctica que permita a las empresas formar talento y retenerlo en el territorio.

El delegado empresarial también reconoció que las nuevas generaciones presentan prioridades distintas a las de hace unas décadas. "Quizá nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad", reflexionó

Comunicación y atracción de empresas

Las comunicaciones y la conexión con Madrid protagonizaron buena parte de las intervenciones. Zamora ha lamentado que proyectos estratégicos para la ciudad sigan sin concretarse tras años de espera y ha recordado la importancia de contar con infraestructuras que permitan a los profesionales desarrollar su actividad desde Talavera.

"Llevamos cinco años esperando que llegue Meta", ha señalado, al tiempo que ha reclamado mejoras ferroviarias que faciliten la movilidad con la capital de España. La empresaria también ha defendido la necesidad de reforzar servicios públicos esenciales, especialmente en el ámbito sanitario.

Tercera mesa redonda del foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina'. Ángela Pulido Díaz

Óscar Hidalgo ha coincidido en la relevancia de las comunicaciones para atraer inversiones y retener población. A su juicio, Talavera debe aspirar a contar con conexiones que permitan llegar a Madrid en tiempos competitivos para aprovechar su posición estratégica.

Calidad de vida en Talavera

Más allá de las reivindicaciones, la mesa redonda ha dejado espacio para destacar los atractivos de Talavera. Zamora ha subrayado las ventajas que ofrece para la conciliación familiar y la crianza de los hijos frente a las grandes ciudades. "Para vivir es fantástico", ha asegurado.

Hidalgo ha destacado el carácter cercano de la ciudad y la calidad de vida que ofrece a quienes deciden emprender en ella. En su opinión, muchos profesionales que salen fuera terminan queriendo regresar por las condiciones que encuentran en Talavera.

Muñoz ha incidido en esa misma idea al poner en valor el talento local, la cercanía con Madrid, la proyección internacional de la cerámica y la identidad propia de la ciudad. "Talavera está en su prime", ha afirmado durante su intervención.

La mesa ha concluido con una coincidencia general entre empresarios, administración y sector cultural: Talavera al igual que Castilla-La Mancha dispone de potencial para crecer y atraer oportunidades, pero necesita que los proyectos anunciados se materialicen, que las administraciones faciliten la actividad económica y que la ciudad siga aprovechando sus fortalezas para consolidar su futuro.

El foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina ha sido organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Diputación provincial de Toledo.