Franco tiende la mano al proyecto de IA de los 3.000 millones de euros en Mora pero reconoce que supo de él por la prensa

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha tendido la mano a DC Malpica AI, la iniciativa presentada la pasada semana en Mora para implantar en este municipio un macrocampus de datos de Inteligencia Artificial (IA) que según sus promotores movilizará 3.000 millones de euros de inversión. Un mastodóntico proyecto del que por otra parte, la integrante el Gobierno regional ha reconocido haberse enterado por la prensa.

Durante la apertura de la delegación de Castilla-La Mancha de la asociación 'Ellas Vuelan Alto', Franco ha sido preguntada por un macrocentro de datos que ha confiado que "llegue a buen término" y permita "crear empleo y riqueza".

A este respecto, ha recordado que sus promotores disponen de los recursos del equipo de inversiones del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) para "ayudar y acompañar", si bien ha apuntado que por el momento "no ha pasado, por así decirlo, por nuestra ventanilla", al menos "no en la forma en la que tienen que llegar los proyectos".

No obstante ha abierto las puertas de su Consejería porque "si son inversiones buenas y positivas para el territorio", ha señalado que el Gobierno estará dispuesto a tenderles su ayuda.

No en vano, ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que lidera el ranking de inversión extranjera en relación con el producto interior bruto (PIB) per cápita.

Macrocentros de Mora

Los primeros detalles del ambicioso proyecto DC Malpica AI fueron dados a conocer hace una semana por el alcalde de Mora, Emilio Bravo, junto a dos de sus impulsores, el CEO de EdgeMode Inc., Charlie Faulkner y el director de Bloom Energy para Europa, Reto Zueger, como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Concretamente, la infraestructura se proyecta sobre unos terrenos agrícolas situados junto a la carretera de Villamuelas, contempla la construcción de dos grandes centros de datos de última generación, cada uno con una capacidad de 150 megavatios.

En conjunto, el complejo alcanzaría los 300 megavatios de potencia, una dimensión que lo situaría entre las principales plataformas digitales del sur de Europa.

Las primeras previsiones indican que la fase de construcción podría generar hasta 3.000 empleos directos y otros 2.500 indirectos.

Una vez en funcionamiento, alrededor de 200 personas trabajarían en el complejo, aunque el impacto económico continuaría siendo relevante gracias a alrededor de un millar de puestos indirectos vinculados a la ingeniería, la logística, el mantenimiento, la seguridad o la administración.