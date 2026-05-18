STIHL celebra 100 años impulsando la innovación al servicio de la naturaleza

La compañía, presente en España desde 1985, impulsa la innovación forestal en Castilla-La Mancha y acompaña también las necesidades del olivar en la región.

El trabajo forestal exige experiencia, precisión y máquinas capaces de rendir al máximo en las condiciones más exigentes. Hoy, el sector avanza hacia una nueva era tecnológica, con productos más inteligentes, mayor conectividad y soluciones adaptadas a nuevas formas de trabajo.

En esa evolución y durante un siglo, STIHL ha afianzado su compromiso con los profesionales forestales con soluciones ajustadas a sus necesidades reales. En sus cien años de historia, STIHL mantiene intacto el vínculo con un sector en el que tiene su origen y sobre el que ha construido su legado de innovación, ingeniería y servicio al cliente a través de una red de distribución profesional y especializada.

La tecnología de batería ha irrumpido también en los sectores más profesionales, ofreciendo una forma de trabajar más eficiente, silenciosa y sostenible, con nuevos servicios que permiten probar las máquinas en condiciones reales y valorar directamente su rendimiento en el trabajo diario, antes de la compra.

El papel del distribuidor en STIHL

Si hay un elemento que ha sido clave en la evolución de STIHL, son sus distribuidores. Desde sus orígenes, STIHL ha construido la relación con sus clientes a través de su red de especialistas que no solo comercializan maquinaria, sino que asesoran, acompañan y ofrecen un servicio completo, experto y de calidad.

Con el paso del tiempo, ese modelo ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico valor diferencial: la tienda especializada, donde el profesional encuentra no solo el producto que busca, sino un servicio excelente y experto, que le ofrece asesoramiento personalizado y soluciones adaptadas a lo que realmente necesita.

Esa implicación de los distribuidores ha sido clave también en la evolución de algunas máquinas, como la desbrozadora, cuya incorporación al portfolio de STIHL supuso una auténtica revolución en la forma de trabajar. Su llegada permitió mejorar la comodidad, reducir el esfuerzo físico y facilitar tareas de mantenimiento del terreno en distintos entornos profesionales. Además, los distribuidores han participado activamente en el desarrollo de mejoras concretas como el protector de mano o la sustitución de la cazoleta por un anillo de acero en el equipo de corte, pensado para aumentar la resistencia y reducir el desgaste.

Un trabajador hace tareas de limpieza del terreno con una desbrozadora STIHL.

En un contexto cada vez más digital y con mayor acceso a la información, la compañía refuerza su apuesta por la tecnología, combinando la fortaleza de la gasolina con el desarrollo de la batería, incorporando nuevas prestaciones y mejoras en el trabajo diario con máquinas más ligeras, con menos ruidos, menos vibraciones y mayor comodidad de uso en tareas prolongadas, sin perder potencia o rendimiento.

STIHL España: 40 años al servicio del sector

STIHL comenzó su andadura en España en 1985 y desde entonces ha consolidado una estrecha relación con el sector forestal gracias a su red de más de 1.000 puntos de venta especializados repartidos por todo el territorio y a un profundo conocimiento del entorno. En estos años, STIHL ha promovido el crecimiento y especialización de su red de distribuidores, convirtiéndola en el verdadero nexo entre la marca y sus usuarios. Ubicados en Torres de la Alameda (Madrid) desde 1992, STIHL es una plataforma logística y operativa de referencia, con unas instalaciones de aproximadamente 29.000 m², aún en expansión.

Su consolidación como líder del sector se basa en su apuesta constante por la innovación y el servicio al distribuidor. La ampliación y modernización del almacén en 2018, con una inversión de 10 millones de euros y la incorporación del sistema robotizado AutoStore, pionero en su sector, ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad logística, reforzando así el soporte a su red de ventas.

Para ofrecer siempre al cliente el mejor asesoramiento, la formación de sus distribuidores es una prioridad. Desde 2016, el centro de formación STIHL Training, equipado con tecnología avanzada, forma cada año a más de 1.000 profesionales, contribuyendo a elevar el nivel técnico del sector y a reforzar el conocimiento de producto en toda la red. Los distribuidores STIHL disfrutan de un completo programa de proyectos y herramientas orientadas a desarrollar y modernizar los puntos de venta y talleres, para responder con éxito a las nuevas exigencias del mercado.

Castilla-La Mancha: tradición forestal y vínculo con el olivar

En Castilla-La Mancha, donde la actividad forestal tiene una fuerte tradición, STIHL ha desarrollado una estrecha colaboración con profesionales, distribuidores y cooperativas de la zona.

La región, que cuenta con más de 70 distribuidores, ha sido clave en la evolución de maquinaria como las desbrozadoras profesionales y el desarrollo de cabezales reductores que han permitido mejorar el rendimiento y la resistencia en trabajos intensivos. Asimismo, en provincias como Cuenca, la colaboración con organismos y distribuidores ha contribuido al desarrollo de soluciones orientadas a la prevención de incendios forestales.

Una podadora de altura STIHL poda una rama de árbol.

Un agricultor durante la recolección de la aceituna con un soplador de mochila STIHL

Junto a esta tradición forestal, el olivar ocupa también un lugar destacado en provincias como Toledo y Ciudad Real. En este cultivo, la introducción de equipos como los vareadores STIHL supuso un cambio importante en la forma de trabajar, impulsado también por el papel de los distribuidores. Fueron necesarias numerosas demostraciones en el campo para que los profesionales pudieran comprobar directamente sus ventajas. A partir de esa adaptación al terreno, herramientas como desbrozadoras, sopladores o equipos de poda completan una oferta clave para el mantenimiento, la limpieza del terreno y el cuidado del olivo.

Cien años después de su fundación, STIHL mantiene intacta la vocación con la que nació: desarrollar soluciones útiles para quienes trabajan en la naturaleza y acompañar a los profesionales del sector forestal en sus necesidades diarias. Hoy, en un momento de transformación tecnológica y con un cliente cada vez más digital, la compañía sigue avanzando con una apuesta clara por la conectividad, la sostenibilidad, la tecnología de batería y los productos inteligentes, sin perder de vista el papel esencial de su red de distribución como pilar fundamental de la relación con sus clientes.