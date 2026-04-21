Eurocaja Rural participa en 'Expotalent' reforzando su compromiso con la empleabilidad

Eurocaja Rural participa por vez primera en la Feria de Orientación y Empleo ‘Expotalent’, que este año celebra su XXII edición y que acoge el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. Este evento se ha consolidado como el mayor foro de empleo universitario de Aragón para la conexión entre empresas, instituciones y talento universitario de la región.

La entidad financiera ha instalado un estand en el foro donde ofrece información y orientación específica sobre el programa de prácticas dirigido a estudiantes universitarios, una experiencia formativa real donde el alumnado desarrolla un aprendizaje aplicado, con objetivos claros, mentorización y actividades alineadas con los estudios, para acelerar su empleabilidad futura en el sector financiero.

En su última convocatoria de prácticas, que comenzó el pasado mes de febrero, Eurocaja Rural incorporó a 104 estudiantes de diversas universidades dentro de su ámbito de actuación, promoviendo la formación y el acceso al empleo en el sector financiero. Entre ellas, recalcar las incorporaciones de alumnado procedente de la Universidad de Zaragoza.

40 % alumnado contratado tras periodo de prácticas en 2025

Los estudiantes en prácticas representan una de las principales apuestas de la Entidad para impulsar la empleabilidad cualificada, así como para ofrecer oportunidades reales de desarrollo al joven talento. En 2025, 213 estudiantes realizaron prácticas en la Caja, de los cuales 84 fueron finalmente contratados tras superar los correspondientes procesos de selección, lo que supone casi un 40 % de incorporación. Estas cifras demuestran que el programa de prácticas se ha consolidado como un mecanismo sólido para impulsar la inserción laboral, facilitando que los participantes accedan a oportunidades profesionales dentro de la Caja mediante procesos de selección transparentes y altamente competitivos.

Eurocaja Rural también aprovecha este evento para dar a conocer sus procesos de selección y las oportunidades laborales dirigidas a titulados recientes, detallando los perfiles profesionales que la Entidad requiere, las condiciones de acceso y los canales oficiales para presentar candidaturas, siempre bajo criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

El compromiso de Eurocaja Rural con el desarrollo profesional de los jóvenes fue reconocido con su inclusión en la lista ‘Top Companies 2025’ España de LinkedIn, donde fue destacada como la 2ª mejor empresa del país con menos de 5.000 para desarrollar una carrera profesional, ocupando el segundo puesto en su categoría.

Eurocaja Rural lleva asentada en Aragón desde febrero de 2025, cuando inauguró su primera oficina en Zaragoza. Actualmente cuenta con una red comercial de más de 510 oficinas distribuidas por Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Principado de Asturias, a través de las cuales proporciona múltiples productos y servicios financieros, asesoramiento personalizado a todos sus socios y clientes, así como atención social y asistencial, haciendo gala de su profesionalidad, cercanía y vocación de servicio.