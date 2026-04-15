Globalcaja impulsa el talento joven inaugurando la novena edición del programa de alta capacitación Globaltalent

Globalcaja ha dado la bienvenida a los 23 profesionales que se han incorporado a la novena edición de Globaltalent, su programa de alta capacitación y desarrollo del talento joven, con el que la entidad reafirma su apuesta por generar oportunidades de futuro en Castilla-La Mancha.

Más de 200 profesionales han pasado ya por este programa impulsado por Globalcaja, desde el convencimiento de que el desarrollo de las personas es clave para seguir creciendo como organización y contribuir al futuro económico y social de la región.

El acto de bienvenida ha contado con la participación del director general de Globalcaja, Pedro Palacios, quien ha trasladado a los nuevos profesionales el compromiso de la entidad con su crecimiento y desarrollo dentro de la organización, en el marco de un modelo que sitúa a las personas en el centro.

Durante su intervención, Pedro Palacios ha destacado que Globaltalent es una apuesta real por el talento joven. Formación, aprendizaje práctico, convivencia y acompañamiento forman parte de una propuesta que no se limita a incorporar profesionales a la organización, sino que busca ayudarles a construir una base sólida sobre la que desarrollar su trayectoria.

Con esta nueva edición de Globaltalent, Globalcaja vuelve a poner de manifiesto que es una de las principales empresas empleadoras de Castilla-La Mancha, al ofrecer a jóvenes profesionales la posibilidad de iniciar y consolidar una carrera de largo recorrido en su tierra, sin renunciar al crecimiento, la especialización y la proyección profesional.

Con una plantilla que supera el millar de profesionales, Globalcaja contrata cada año a 100 nuevos profesionales, además de ofrecer su primera oportunidad laboral a más de 120 jóvenes.

Pedro Palacios ha trasladado también a los integrantes de esta novena edición que, Globalcaja ofrece estabilidad, desarrollo profesional y arraigo en la tierra, como cooperativa de crédito sólida, con vocación de permanencia y un plan de carrera que permite desarrollarse profesionalmente en Castilla-La Mancha, contribuyendo al progreso del territorio.

En este marco, ha puesto en valor el modelo cooperativo de la entidad y su propósito diferencial: la voluntad de contribuir a mejorar colectivamente Castilla-La Mancha.