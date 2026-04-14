Globalcaja valora el papel estratégico del regadío en el 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes

Globalcaja participa en el 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra hasta el 17 de abril, en el Pabellón IFEDI de Ciudad Real, organizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II.

La entidad, de la mano del Grupo Caja Rural, participa e impulsa este congreso, uno de los principales foros del regadío español, en el que se analizan cuestiones decisivas para el sector, como la digitalización, los planes de gestión de riego, la eficiencia energética o la aplicación de la inteligencia artificial al riego.

El presidente de Globalcaja, Mariano León, junto al director de Banca Rural de la entidad, Alberto Marcilla, han asistido a la inauguración de este Congreso Nacional, en la que ha tomado parte José Joaquín Gómez, vicepresidente de FENACORE; además de representantes institucionales.

Con su participación, Globalcaja pone de relieve su cercanía al sector agroalimentario y, de manera especial, a las explotaciones de regadío, para las que el agua representa un factor decisivo en la generación de riqueza, la fijación de población en el territorio, la garantía de la soberanía alimentaria y el mantenimiento de los estándares de calidad que hoy exige el sector.

Desde la entidad se subraya, por un lado, el asesoramiento técnico que presta su servicio de Banca Rural a las explotaciones de regadío para favorecer su competitividad y, por otro, su financiación a proyectos de creación y modernización de regadíos, transformación de cultivos, digitalización, innovación y eficiencia energética, especialmente relevantes en un contexto de incremento de costes.

La modernización de las explotaciones agrícolas es uno de los principales compromisos de Globalcaja, con el objetivo de ayudar al sector agroalimentario a mejorar su productividad, ganar rentabilidad y competir en mercados cada vez más exigentes. En esta línea, la entidad defiende un modelo que permita no solo producir más, sino producir mejor, con un uso más eficiente de recursos escasos.

Y aquí el regadío desempeña un papel estratégico por su impacto económico, social y territorial, así como su capacidad para sostener actividad y empleo en ámbitos como la agroindustria, la logística o los servicios técnicos agrarios. No en vano, tal y como subraya FENACORE, el regadío aporta el 2,4% del PIB nacional y emplea al 4% de la población activa.

En este contexto, la digitalización y la inteligencia artificial se consolidan como herramientas clave para avanzar hacia un regadío más eficiente, sostenible y preparado para responder a desafíos como el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y la incertidumbre global.

Globalcaja reafirma así su compromiso con un sector esencial para la generación de riqueza, la vertebración del territorio y la resiliencia del medio rural.