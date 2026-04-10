Un millón de gallinas y huevos producidos en el suelo: la Junta valida el plan ambiental de una macrogranja en Cuenca

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha ha concedido a la empresa Rujamar la autorización ambiental para la construcción de una explotación avícola con capacidad para casi un millón de aves en San Clemente (Cuenca).

Las granjas reunirán 810.000 gallinas de puesta y 187.500 aves de recría. Rujamar levantará seis naves idénticas para las gallinas, con capacidad para 135.000 aves cada una. Además, creará dos estancias más para las pollitas de recría, una cifra inferior a la planteada a instancias de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La explotación también incluirá, entre otras dependencias, un centro de producción para el procesamiento del huevo, vestuario, viviendas para granjeros y silos de almacenamiento de pienso.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en un paraje denominado Hoya Cabrera. El proyecto plantea un sistema de alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. El promotor empleará sistemas sin jaula.

El ciclo comienza con la recepción de pollitas de un día en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa aproximada del 60 % de reposición anual.

Un proyecto de hondo calado

El Grupo Avícola Rujamar comenzó su actividad en 1984 y dispone de distintos centros de actividad en las localidades conquenses de San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia.

Además, tiene en marcha otro proyecto de expansión en la ciudad de Cuenca y la explotación recién autorizada en San Clemente, una iniciativa que se convertirá en una de las más grandes de España.

Los planes de la empresa han provocado las reticencias de los grupos ecologistas desde 2018, cuando Rujamar adquirió las parcelas para erigir el gran centro de producción avícola cuya viabilidad ambiental acaba de ratificar la Administración regional.