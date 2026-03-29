Confirmado para esta Semana Santa: qué días abren y cuáles cierran los centros comerciales de Castilla-La Mancha

La llegada de la Semana Santa vuelve a traer una de las dudas habituales entre los consumidores de Castilla-La Mancha: qué días abrirán las tiendas y los supermercados de los centros comerciales.

En un periodo marcado por festivos y cambios en los hábitos de consumo, consultar el calendario se convierte en clave para evitar desplazamientos innecesarios y evitar decepciones.

La normativa autonómica permite la apertura solo en determinados festivos, lo que esta Semana Santa de 2026 provoca un calendario irregular en el que conviven jornadas de actividad comercial con otras de cierre.

Días de apertura

Lunes Santo, 30 de marzo

Martes Santo, 31 de marzo

Miércoles Santo, 1 de abril

Jueves Santo, 2 de abril — como festivo autorizado —

como festivo autorizado Sábado Santo, 4 de abril

Lunes de Pascua, 6 de abril — como festivo autorizado —

Días de cierre

Viernes Santo, 3 de abril

Domingo de Resurrección, 5 de abril

Hay que recordar que, por norma general, los centros comerciales de Castilla-La Mancha mantienen abiertas sus zonas de ocio y restauración los 365 días del año, por lo que cines, bares y restaurantes funcionarán con normalidad durante toda la Semana Santa.

Este calendario responde a la Orden 147/2025, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 17 de octubre de 2025, que establece los domingos y festivos autorizados para la apertura comercial en 2026.

Festivos hábiles

Tras la Semana Santa, los festivos en los que podrán abrir los centros comerciales en Castilla-La Mancha serán los siguientes:

Domingo 28 de junio

Sábado 15 de agosto

Lunes 12 de octubre

Domingo 29 de noviembre

Domingo 6 de diciembre

Domingo 13 de diciembre

Domingo 20 de diciembre

Domingo 27 de diciembre

Entre los principales centros comerciales de la región destacan:

Imaginalia, Albacenter o Los Llanos, en Albacete; El Parque, en Ciudad Real, Mirador, en Cuenca, Ferial Plaza, en Guadalajara; Luz del Tajo o La Abadía, en Toledo; Los Alfares, en Talavera de la Reina; y Señorío Plaza, en Illescas.

De este modo, los consumidores deberán tener en cuenta este calendario para organizar sus compras durante la Semana Santa, en unos días en los que la actividad comercial se adapta a la normativa y a la tradicional combinación de festivos y jornadas de apertura.