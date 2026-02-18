Nuñez señala la "oportunidad histórica" de Castilla-La Mancha para ser "pieza central" del desarrollo del sur de Europa

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado la "oportunidad histórica" que tiene ante sí Castilla-La Mancha para convertirse en "pieza central" del desarrollo económico del sur de Europa como socio preferente de la locomotora económica que representa la Comunidad de Madrid.

Así lo ha señalado Núñez durante un coloquio organizado por Estudio de Comunicación, en el que ha lamentado que, mientras otras regiones avanzan en competitividad y crecimiento, Castilla-La Mancha "sigue a la cola en presión fiscal y en oportunidades".

El presidente del PP castellanomanchego ha señalado que la ubicación estratégica de Castilla-La Mancha debe convertirla en el "principal centro de logística inteligente e industrial del país", aprovechando el crecimiento del entorno madrileño y atrayendo industrias vinculadas a la defensa, la tecnología, los datos o el ámbito farmacéutico.

"Somos el lugar natural de expansión de la economía madrileña por pura geografía y conexión. Podemos y debemos convertirnos en su socio prioritario", ha señalado en unas declaraciones distribuidas por su gabinete de prensa.

Núñez ha recordado que la región es una de las comunidades autónomas donde "más impuestos se pagan en relación con la renta disponible" y lo que ha considerado "más grave" aún: "Pagamos más, pero no vivimos mejor, pagamos más, pero no tenemos mejores servicios".

El presidente del PP regional ha señalado que esta situación no es coyuntural, sino consecuencia de "un modelo político agotado" tras más de diez años de Gobierno socialista en Castilla-La Mancha y más de siete en España. "Ha habido tiempo suficiente para transformar la economía y no se ha hecho, por lo que estamos ante un modelo basado en el gasto reactivo, en el intervencionismo y en una fiscalidad que frena la competitividad empresarial", ha afirmado.

Además, Núñez ha criticado la "retórica permanente contra Madrid" que a su juicio utiliza el Gobierno de Page, en lugar de "aprovechar la fortaleza de la Comunidad de Madrid como motor económico".

"El socialismo prefiere alimentar un discurso de confrontación que solo busca tapar su falta de proyecto", ha insistido.

Cambio de paradigma

Frente a ello, Núñez ha defendido un cambio de paradigma basado en la eficiencia, la libertad económica y la atracción de inversión. “La fiscalidad debe ser una palanca de desarrollo, no un freno”, ha dicho, al tiempo que ha anunciado que, cuando llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha, impulsará una bajada del tramo autonómico del IRPF con deflactación para compensar la inflación, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, así como mejoras fiscales para la empresa familiar y la actividad productiva en suelo industrial.

Igualmente, ha apostado por una profunda modernización legislativa, con la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, de la Ley de Vivienda y de la normativa medioambiental, así como la aprobación de una Ley de Industria que permita a Castilla-La Mancha crecer con seguridad jurídica y visión estratégica.

Núñez ha defendido el enorme potencial del sector primario regional, del que ha recordado que Castilla-La Mancha concentra más del 30 % del olivar nacional, el 50 % del vino y es líder en pistacho, ajo o cebolla. De ahí que haya propuesto dar un salto hacia la transformación agroindustrial y la fabricación de maquinaria complementaria para retener el valor añadido en la región.

En materia sanitaria, Núñez ha defendido que "solo un cambio de modelo y de gestores puede transformar la sanidad pública en Castilla-La Mancha". Así, ha apostado por recuperar la carrera profesional sanitaria, poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera y abordar un verdadero proceso de modernización de la Atención Primaria.

"Necesitamos un plan de estabilización de las plantillas sanitarias que garantice profesionales suficientes, motivados y reconocidos. La sanidad debe ser un pilar esencial del Estado del Bienestar y hoy no está funcionando como debería en nuestra región", ha agregado

En el ámbito industrial, Núñez ha reconocido que Castilla-La Mancha no ha contado tradicionalmente con un tejido industrial potente, pero ha defendido que "eso no es una condena, sino un reto". En esta tarea ha planteado tres líneas de actuación fundamentales: fortalecer el tejido productivo propio, atraer inversión foránea y crear un marco competitivo que favorezca el crecimiento empresarial.

Por último, Núñez ha asegurado que su objetivo cuando acceda a la Presidencia de Castilla-La Mancha no es “gestionar la inercia”, sino liderar una transformación real de Castilla-La Mancha basada en la ambición, la cooperación y la confianza en la sociedad.

“Castilla-La Mancha está preparada para ser central, decisiva y protagonista. Y yo estoy preparado para liderar ese futuro”, ha zanjado.