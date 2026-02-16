Renovación del patrocinio con el Festival Gachas Comedy.

Renovación del patrocinio con el Festival Gachas Comedy. Fundación Soliss

La Fundación Soliss renueva su apoyo al Festival Gachas Comedy, el proyecto cultural más participativo de la región

El respaldo permitirá al Festival Gachas Comedy y al Escenario Soliss llevar espectáculos de humor de primer nivel a numerosos municipios de Castilla-La Mancha.

La Fundación Soliss ha renovado su acuerdo de patrocinio con el Festival Gachas Comedy y su plataforma itinerante, el Escenario Soliss, reforzando así su apuesta por la promoción del humor y la dinamización cultural en Castilla-La Mancha.

Con esta renovación, la entidad consolida su respaldo a uno de los proyectos culturales más participativos de la región, acercando espectáculos de comedia de primer nivel a numerosos municipios y facilitando el acceso a propuestas culturales de calidad para públicos de todas las edades.

El Escenario Soliss volverá a reunir a reconocidos artistas del panorama humorístico nacional junto a creadores con fuerte vinculación regional. Entre los nombres confirmados figuran Millán Salcedo, Goyo Jiménez, El Sevilla, Carolina Noriega, Santi Rodríguez, Daniel Fez, Jazmín Abuín, Wilbur, Fran Pati, Rubén García y Chely Capitán, además de propuestas como 'Campeones 2' y Livianas Provincianas.

El elenco combina monólogo, humor gestual, sátira social y propuestas contemporáneas, configurando una programación diversa y atractiva que busca conectar con distintos perfiles de público.

Recorrido por la región

El Escenario Soliss recorrerá distintas provincias de Castilla-La Mancha con paradas en municipios como Hellín, La Roda, Villarrobledo, Miguelturra, Herencia, Belmonte y Quintanar de la Orden, entre otras localidades.

La inclusión de municipios de la provincia de Toledo dentro del recorrido refuerza el carácter regional del festival y su vocación de acercar la cultura a todos los rincones de la comunidad autónoma.

La colaboración con el Festival Gachas Comedy y el Escenario Soliss se enmarca en la estrategia de la Fundación Soliss de respaldar iniciativas sociales, culturales y deportivas que generen un impacto positivo y sostenible en la región.

Compromiso cultural

Desde la entidad destacan que el humor, como lenguaje universal, actúa como herramienta de encuentro, participación y cohesión social, contribuyendo a dinamizar el territorio y a impulsar el talento artístico local.

Con esta renovación, la Fundación Soliss reafirma su compromiso con la cultura en Castilla-La Mancha y con el impulso de proyectos que fomenten la participación ciudadana y el acceso a propuestas culturales de calidad.