Castilla-La Mancha suma ya 412 puntos de recarga pública de Iberdrola: todos funcionan con energía 100 % verde

El despliegue de la movilidad eléctrica sigue ganando terreno en Castilla-La Mancha. La región alcanza ya los 412 puntos de recarga pública operativos de Iberdrola, lo que supone un crecimiento del 12,6 % de su infraestructura, según ha informado la compañía.

Tal y como consta en la nota de prensa remitida por la empresa, la red está presente tanto en entornos urbanos como interurbanos y todos los puntos funcionan con energía 100 % verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS).

Del total de instalaciones en la comunidad, cerca de 60 son de alta potencia, es decir, de 100 kW o más.

Más de 11.000 puntos en España

En el conjunto del país, Iberdrola supera ya los 11.000 puntos de recarga pública operativos en España, tras poner en funcionamiento más de 2.500 nuevos puntos en 2025. Esta cifra representa, según la compañía, más del 25 % de todas las nuevas instalaciones realizadas en el año y le permite concentrar el 22 % de la infraestructura pública disponible.

Mientras la red española ha crecido un 10 % hasta alcanzar los 50.000 puntos operativos al cierre de 2025, según datos de AEDIVE recogidos por la empresa, la red de Iberdrola ha aumentado un 30 % en el mismo periodo.

A los más de 11.000 puntos operativos se suman otros 2.500 que se encuentran en distintas fases de instalación y puesta en marcha. Según ha detallado la compañía, la energía suministrada ha permitido recorrer el equivalente a más de 200 vueltas a la Tierra en coche, toda ella de origen renovable, lo que supone más de un 60 % más que en 2024.

En cuanto a tipología, el cargador más numeroso es el de 22 kW, con 6.500 puntos, lo que representa el 60 % de la red. Está diseñado para recargas de mayor duración, como durante la compra o la jornada laboral.

También destacan más de 1.500 puntos ultrarrápidos, de 100 kW o más, que permiten cargar hasta el 80 % de la batería en menos de 15 minutos, y otros 1.500 puntos rápidos de 50 kW. Los cargadores de alta potencia son operados por la alianza Iberdrola | bp pulse, creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y bp, según ha recordado la compañía.

Autocharge

En materia de accesibilidad, los cargadores rápidos incorporan la funcionalidad Autocharge, que permite iniciar la recarga simplemente conectando el vehículo.

Además, la aplicación de movilidad de Iberdrola permite localizar puntos cercanos, consultar su estado en tiempo real, reservar plaza, pagar con distintos métodos —incluida tarjeta bancaria o RFID—, consultar el histórico de consumos y planificar rutas.

Entre las novedades, la empresa ha incorporado una comunidad de usuarios con noticias del sector, una sección de ayuda con vídeos y consejos y el apartado En la zona, con información sobre servicios próximos al punto de recarga.

Asimismo, la compañía ha anunciado la posibilidad de utilizar el saldo Mi Iberdrola para pagar las recargas realizadas a través de la aplicación, lo que permite a los usuarios adheridos a su programa de fidelización obtener ahorro en sus cargas de vehículo eléctrico.