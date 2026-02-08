Ambulancias Finisterre renueva su flota en Toledo con siete nuevas ambulancias de la marca Renault

Ambulancias Finisterre ha reforzado su flota en la provincia de Toledo con la incorporación de siete nuevas ambulancias de la marca Renault, una actuación orientada a modernizar y mejorar el transporte sanitario por carretera.

Según la compañía, la renovación constante de los vehículos responde a su compromiso con la excelencia en la prestación del servicio y a su apuesta por un transporte sanitario seguro y de calidad, tanto para los pacientes como para los profesionales.

Desde la empresa han señalado que esta actualización de la flota se enmarca en una estrategia de mejora continua con la que buscan diferenciarse en el sector y adaptarse a las necesidades actuales de la atención sanitaria en la provincia de Toledo.

El origen de Ambulancias Finisterre se sitúa en Toledo en 1957, cuando comenzó a gestarse el proyecto empresarial impulsado por su fundador, José María San Román Gómez-Menor. El primer vehículo transformado en ambulancia se entregó a finales de ese año y, tras obtener la autorización municipal correspondiente, la actividad arrancó oficialmente el 1 de abril de 1958.

En la actualidad, Ambulancias Finisterre forma parte del grupo de empresas San Román y mantiene su apuesta por la modernización de la flota y la mejora continua del servicio como ejes de su actividad.