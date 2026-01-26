Veolia fortalece su compromiso con la educación ambiental para una Castilla-La Mancha más sostenible

Con motivo de la celebración este 26 de enero del Día Mundial de la Educación Ambiental, Veolia, líder mundial en transformación ecológica en los ámbitos del agua, los residuos y la energía, ha reafirmado su compromiso con la educación ambiental como eje clave para avanzar hacia una Castilla-La Mancha más sostenible.

La compañía, que gestiona el ciclo integral del agua en más de 60 municipios de la región, subraya la importancia de la concienciación ciudadana para impulsar la transformación ecológica y destaca su apuesta por programas educativos que promueven la gestión sostenible del agua desde edades tempranas.

En este sentido, Veolia desarrolla iniciativas educativas en la comunidad castellano-manchega desde hace más de una década.

Uno de los principales proyectos es Aqualogía, un programa que este curso escolar celebra su undécima edición y que ha permitido a miles de alumnos de Educación Primaria conocer el ciclo urbano del agua y la importancia del uso responsable de los recursos naturales.

Centros educativos

A través de talleres, juegos interactivos, experimentos y retos, la iniciativa ha recorrido centros educativos de localidades como Ciudad Real, Miguelturra, San Clemente y Socuéllamos, acercando a los escolares el valor del agua de una forma didáctica y participativa.

La directora de Sostenibilidad de Veolia, Laura de Vega, ha explicado que la vocación de Aqualogía es ser "un programa vivo que ayude a sensibilizar a los jóvenes sobre los grandes desafíos actuales, como el cambio climático y su impacto en el agua, y que los haga partícipes de la solución".

Para ello, el proyecto incluye contenidos educativos, visitas a instalaciones y experimentos, además de la figura de los denominados Vigilantes del Agua.

Junto a Aqualogía, Veolia impulsa también el programa Aquae STEM, desarrollado en colaboración con la Fundación Aquae y orientado a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las alumnas de Educación Primaria.

Esta iniciativa busca que, a través de la innovación y la creatividad, las niñas de hoy puedan convertirse en las científicas del mañana.

Resolución de retos

El programa Aquae STEM incorpora actividades y recursos educativos basados en la resolución de retos, así como debates y dinámicas centradas en desafíos relacionados con el medio ambiente, el agua y el desarrollo sostenible.

Según Laura de Vega, el proyecto no solo implica a las escolares, sino también al profesorado y a las familias, al tiempo que permite a las alumnas participar en encuentros virtuales con mujeres referentes en disciplinas STEM.

Con estas iniciativas, Veolia persigue "compartir conocimientos e inspirar a las nuevas generaciones a convertirse en agentes activos de la transformación ecológica", fomentando hábitos sostenibles que contribuyan tanto a la protección del planeta como al bienestar del entorno más cercano, ha concluido la directora de Sostenibilidad.