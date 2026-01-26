Importante operación empresarial en Cuenca: el centro comercial El Mirador cambia manos

MVGM, compañía europea especializada en gestión inmobiliaria, asumió el pasado 1 de enero la gestión del centro comercial El Mirador de Cuenca, el principal referente comercial de la ciudad.

El centro comercial conquense ha cambiado de manos hasta en tres ocasiones en menos de dos años. En abril de 2024, el grupo mexicano Cojab, en alianza con Grupo Shantiprem, adquirió El Mirador dentro de una operación valorada en cerca de 70 millones de euros, que incluyó también los centros comerciales Alzamora, en Alcoy (Alicante), y Odeón, en Narón (A Coruña), tras su venta por parte de la sociedad Eurofund y Patron.

Ahora, con la llegada de MVGM como gestora, el activo inicia una nueva etapa centrada en la optimización de su funcionamiento y en el refuerzo de su atractivo comercial dentro de su área de influencia, que supera los 100.000 habitantes.

56 locales comerciales

El Mirador, ubicado al sur de Cuenca, en un consolidado núcleo industrial junto a la carretera N-320a, cuenta con una superficie bruta alquilable de 25.475 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas y 56 locales comerciales, además de 1.200 plazas de aparcamiento gratuito. Inaugurado en noviembre de 2002, se ha consolidado como el gran polo comercial de la provincia.

El centro alberga una amplia oferta comercial y de ocio, con operadores de primer nivel como Carrefour, Odeón Multicines, H&M, Lefties, Sprinter, Stradivarius, Cortefiel, Springfield, JD Sports, Jack & Jones, Jysk, Pepco, Druni o Burger King, entre otros.

El Key Account Manager de Retail en MVGM España, Wenceslao Barios, ha explicado que "este mandato refuerza la presencia de MVGM en el segmento retail en España y nos permite aportar nuestra experiencia en la gestión de centros comerciales consolidados".

Asimismo, ha señalado que el objetivo será "optimizar el funcionamiento del activo y seguir impulsando su atractivo comercial dentro de su área de influencia".