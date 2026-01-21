TotalEnergies pone en marcha su primer parque fotovoltaico en Castilla-La Mancha con una inversión de 40 millones

Jordi Torres (izquierda) y José Ignacio Sanz (derecha) en el parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey, inaugurado este miércoles en Seseña (Toledo).

TotalEnergies ha inaugurado este miércoles el parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey, su primer proyecto solar en Castilla-La Mancha, ubicado en el término municipal de Seseña (Toledo).

La instalación cuenta con una potencia de 59 MWp y se extiende sobre una superficie de 85,2 hectáreas, dando una "nueva vida a antiguos terrenos agrícolas", según la compañía.

Una vez en funcionamiento, Dehesa Nueva del Rey evitará la emisión de más de 32.000 toneladas de CO₂ al año.

40 millones invertidos

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 40 millones de euros y refuerza la apuesta de TotalEnergies por la transición energética en España, uno de sus mercados prioritarios.

Durante el acto de inauguración, el CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas España, José Ignacio Sanz, ha recordado que la compañía cambió "de estrategia y de nombre" en 2021 para convertirse en una empresa multienergía y ha subrayado que en los últimos años ha invertido "miles de millones" para estar presente en toda la cadena eléctrica, desde la generación hasta la comercialización.

En este contexto, ha remarcado que, mientras "algunas grandes compañías energéticas han dado marcha atrás y ralentizan sus proyectos", TotalEnergies "sigue firme en su estrategia multienergía".

Tres trabajadores de TotalEnergies en la planta.

España, ha asegurado, es "un país muy importante y fundamental" para el grupo, que cuenta con una cartera de 3 GW de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo.

"Este proyecto es una muestra de ello: ya está inyectando energía, son electrones verdes que contribuyen al objetivo de España de que el 81 % de su generación sea renovable", ha indicado desde Seseña.

95.000 paneles solares

Por su parte, el director general de TotalEnergies Renewables en España, Jordi Torres, ha detallado que el parque toledano dispone de 95.000 paneles solares y permitirá generar electricidad equivalente al consumo anual de unos 33.000 hogares.

Torres ha destacado que la planta contribuye al mix energético nacional con "una energía más accesible y renovable" y ha incidido en la voluntad de la compañía de compartir los beneficios con el territorio.

"Establecemos un diálogo con las instituciones, los vecinos y otras entidades que nos permite adaptar las medidas con consenso", ha señalado.

Vista aérea del parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey.

La construcción del parque ha implicado a 21 empresas, 14 de ellas castellanomanchegas, y ha generado más de 100 empleos directos e indirectos. "La implantación en el terreno son hechos, no solo palabras", ha afirmado Torres.

Además, según ha avanzado, los clientes de TotalEnergies en Seseña contarán con un descuento especial en la factura eléctrica, que ha cifrado en alrededor de 70 euros anuales.

La compañía refuerza así su presencia en Castilla-La Mancha, donde también comercializa electricidad y gas y es adjudicataria del acuerdo marco de suministro eléctrico de la Junta de Comunidades, en vigor desde febrero de 2025 y con garantías de origen 100% renovable.