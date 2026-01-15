La empresa familiar es el gran músculo económico de Castilla-La Mancha: más del 80 % del empleo y del valor añadido

La empresa familiar es el verdadero pilar de la economía de Castilla-La Mancha. Representa más del 90 % del total de empresas de la región, concentra el 84 % del empleo y genera el 87 % del valor añadido bruto, unos datos que reflejan su enorme relevancia económica y social.

Así lo ha subrayado el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz Alonso, durante la presentación en Toledo de la segunda edición del estudio "La empresa familiar de Castilla-La Mancha. Características, valores, comportamiento estratégico y resultados", elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con la asociación.

El acto ha estado presidido por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la UCLM, Ángela González Moreno, una de las autoras del estudio, quien ha destacado que los resultados sitúan a las empresas familiares castellanomanchegas "en un panorama de gran solidez financiera".

Según ha explicado, el análisis comparado muestra que estas empresas presentan resultados económico-financieros superiores cuando se contrastan tanto con empresas familiares del conjunto de España como con otros grupos de referencia, lo que refuerza su papel estratégico dentro de la economía regional.

El estudio realiza un análisis descriptivo de las principales características del sector. Pese al aumento del número de empresas integradas en la asociación, los rasgos estructurales se mantienen estables. El 75 % de las empresas familiares de Castilla-La Mancha son sociedades limitadas y destaca, de forma significativa, la prevalencia del sector industrial. Un dato que no coincide con la estructura empresarial general de la comunidad autónoma.

A la industria le sigue el sector servicios, aunque con una singularidad relevante. En buena parte de los casos se trata de servicios dirigidos a otras empresas y no al consumidor final, lo que contribuye a una mayor estabilidad del tejido productivo.

Innovación

Todas las empresas analizadas en el informe declaran realizar actividades innovadoras. Y más del 60 % lo hace, además, de manera sistemática y estable.

Las innovaciones se concentran en procesos, productos y organización, aunque predominan las innovaciones en proceso, con un impacto directo en la eficiencia y en la contención de costes, factores clave para la competitividad.

Como principal novedad, esta segunda edición del estudio "La empresa familiar de Castilla-La Mancha. Características, valores, comportamiento estratégico y resultados" incorpora un análisis específico sobre digitalización e inteligencia artificial, incluido a petición de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.

El estudio refleja que las empresas familiares de la región avanzan de forma generalizada en la integración de herramientas digitales en sus procedimientos y procesos internos. Los resultados las sitúan como un referente en la adopción de soluciones digitales aplicadas a la gestión y a la mejora de la competitividad.

Visión a largo plazo

Rafael Ruiz Alonso ha señalado que el informe pone de manifiesto no solo la solidez financiera de las empresas familiares, sino también una forma de gestión basada en la profesionalización, la innovación y la digitalización.

Todo ello, ha dicho, desde una visión a largo plazo orientada al crecimiento, la continuidad de las empresas y su contribución al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

La presentación ha incluido la exposición de los principales resultados a cargo del vicerrector de Economía y Planificación Estratégica y coautor del estudio, Francisco José Sáez Martínez, y un turno de preguntas por parte de los asistentes.