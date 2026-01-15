CCOO y empresas debaten sobre la transición energética en Puertollano: "No puede dejar atrás a la clase trabajadora"

CCOO y las empresas implicadas en el crecimiento verde han debatido este jueves en el Centro de Educación de Personas Adultas 'Antonio Machado' de Puertollano (Ciudad Real) sobre la triple transición: ecológica, demográfica y digital. En concreto, la organización ha elegido la ciudad minera para celebrar el panel ‘Transiciones. Respuestas’, que forma parte de una serie de monográficos que el sindicato está celebrando en diversos puntos del territorio nacional para dar a conocer el enfoque sindical ante las nuevas realidades económicas y sociales.

Este acto ha contado con Javier Pacheco, secretario de acción sindical y transiciones estratégicas de CCOO y con Gonzalo Sáez de Miera, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, como ponentes.

Para dar la bienvenida, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha explicado ante los medios que el objetivo del sindicato es que "nadie quede atrás, tampoco la clase trabajadora, en este proceso o fuera del ritmo que marquen las grandes transiciones", ha informado el sindicato en nota de prensa.

Durante la charla, Javier Pacheco ha defendido que hay una relación vertical en el poder de decisión. "Si fuéramos capaces de que el patrimonio y el riesgo sean compartidos, al igual que los derechos en la organización del trabajo, otros convenios tendríamos. Estamos en la etapa incipiente del desafío de la digitalización, y la inteligencia artificial, y debemos poder intervenir en el marco regulatorio".

El secretario de acción sindical ha alertado sobre los "cantos de sirena" del proteccionismo populista y ha advertido que el movimiento sindical debe evitar que miles de personas queden en situación de vulnerabilidad.

Respecto al reto demográfico, se ha hablado sobre cómo afecta el envejecimiento de la población y los flujos migratorios al nuevo modelo productivo o qué papel puede jugar en el cambio de patrón de crecimiento económico. La formación especializada, o la transformación de los focos industriales ha sido también objeto de debate.

En este punto, Sáez ha indicado que "cada vez hacen más falta profesionales técnicos y cuesta encontrarlos porque no hay relevo generacional". Los empleos de este ámbito están menos afectados por la IA, los llamados oficios, y es un nicho de empleo "increíble" porque vamos hacia un modelo de electrificación de la economía. Las empresas y sindicatos deben "hablar de qué se necesita para que no sea una barrera sino una oportunidad para los jóvenes y que éstos apoyen esta transición", ha dicho.

Por último, ha llevado a cabo un análisis de los retos como sindicato que CCOO tiene que afrontar ante esta realidad y que pasa por mejorar la capacidad de diagnóstico de la situación, reforzar la formación de los cuadros sindicales, y adaptar el diálogo social a los nuevos espacios de participación.

Por eso, el sindicato sugiere la creación de una ley de diálogo social. “La adaptación de la negociación colectiva tiene que incorporar las nuevas propuestas de transformación energética y políticas verdes”, ha apuntado.

Electrificación como palanca

Por su parte, Gonzalo Sáenz de Miera ha subrayado que la transición energética debía acelerarse no solo por razones medioambientales, sino también por seguridad energética y por competitividad económica. En este sentido, ha defendido que "las empresas, también desde el territorio rural como Castilla-La Mancha, tienen cada vez más claro que avanzar hacia una economía descarbonizada es una necesidad estratégica y una oportunidad para liderar el modelo productivo del futuro de un país, desde lo rural".

El presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde ha señalado que la principal vía para la descarbonización es la electrificación con renovables, por ofrecer claras ventajas económicas y un menor coste frente a otras alternativas, como la descarbonización basada en moléculas, entre ellas el hidrógeno verde. A su juicio, la electrificación permitirá avanzar con mayor rapidez y eficiencia hacia un sistema energético más limpio y competitivo.

En relación con la digitalización y la inteligencia artificial, ha apuntado que España se encuentra ante una auténtica "megarrevolución", con una posición especialmente favorable para aprovecharla, gracias a factores como la disponibilidad de territorio, una sólida red de fibra óptica y un elevado potencial en energías renovables, muy especialmente en Castilla-La Mancha, donde se lidera el ranking de producción energética verde a nivel nacional.

Para ilustrar este momento de transformación, Sáenz de Miera ha comparado la actual revolución digital y tecnológica con la revolución del hierro, recordando que, aunque exige nuevos desarrollos energéticos y la explotación de recursos, generó enormes oportunidades económicas y sociales que nadie quiso dejar pasar.

A su juicio, la digitalización y la inteligencia artificial siguen una lógica similar al abrir la puerta a nuevos sectores, actividades y modelos de negocio.

En relación con el reto demográfico, ha defendido que la transición energética está creando empleo de calidad y con un horizonte de futuro, citando ejemplos de grandes empresas y pymes innovadoras que ya están generando actividad y oportunidades laborales en distintos territorios.

Sáenz de Miera ha concluido señalando que la transición energética no debe entenderse únicamente como una respuesta al cambio climático, sino como un eje clave de competitividad, autonomía estratégica y seguridad económica.