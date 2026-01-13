El último cambio de Mercadona en sus palmeritas de hojaldre: facilita el consumo y mejora su conservación

Mercadona ha dado un nuevo paso en su apuesta por la innovación con el lanzamiento de un envase por porciones para sus palmeritas de hojaldre, un formato diseñado para adaptarse a los hábitos de consumo actuales y mejorar la conservación del producto.

La compañía ha explicado que el nuevo envase divide las 24 palmeritas en porciones individuales de cuatro unidades, lo que permite abrir solo la cantidad que se va a consumir y mantener el resto cerrado hasta el siguiente uso.

Este diseño, según ha detallado Mercadona, favorece una mejor conservación del producto y facilita una organización más práctica del consumo diario, especialmente pensada para distintos momentos y ritmos de vida.

Las palmeritas de hojaldre en los lineales de Mercadona.

La mejora se ha desarrollado junto al proveedor especialista Dulmatesa en sus instalaciones de Valencia. La empresa, que fabrica las palmeritas para Mercadona desde sus inicios, ha realizado una inversión de 1,2 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de producción adaptada a este formato.

Calidad e innovación

Desde la compañía han señalado que esta innovación responde a las necesidades de "El Jefe", denominación con la que Mercadona se refiere internamente a sus clientes, y se enmarca en su estrategia de transformación basada en la calidad y la innovación.

Asimismo, Mercadona ha recordado su compromiso con una alimentación saludable y con la adaptación continua a los nuevos hábitos de consumo. En este contexto, la empresa ha impulsado la presentación de productos en formatos por porciones, la mejora de la composición nutricional siempre que es posible y un etiquetado más claro y comprensible.

Dentro de esta estrategia también se incluyen iniciativas como la revisión exhaustiva de los productos junto a sus proveedores, la mejora de la información nutricional y la incorporación de recomendaciones de uso y preparación bajo el mensaje de "Tu Cesta Equilibrada".