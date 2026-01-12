Iberdrola celebrará su 125 aniversario con exposiciones, festivales y grandes eventos: todos los detalles

Iberdrola conmemorará en 2026 sus 125 años de historia con un amplio programa de actividades dirigido a toda la sociedad española bajo el lema '125 años luz', una iniciativa con la que la compañía quiere acercar su legado, su evolución y su visión de futuro a la ciudadanía a través de propuestas culturales, sociales y tecnológicas repartidas por toda la geografía nacional.

La eléctrica ha presentado este martes un extenso calendario de actos que se desarrollarán a lo largo de todo el año y que incluirán exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, foros de reflexión, eventos sociales y la iluminación de edificios singulares, con el objetivo de celebrar una trayectoria marcada por la electrificación, la innovación y el compromiso con el desarrollo económico y social.

Fundada en Bilbao el 19 de julio de 1901 como Hidroeléctrica Ibérica, Iberdrola se ha convertido en estos 125 años en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y en una de las dos mayores del mundo.

En los últimos 25 años, su expansión internacional la ha consolidado como un grupo global que da servicio a más de 100 millones de personas y que impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas. Actualmente, sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón a nivel mundial.

Jornada cultural

El gran acto institucional del aniversario tendrá lugar en junio en la Torre Iberdrola de Bilbao, donde se celebrará el evento central de la conmemoración.

En ese marco se presentará el libro del 125 aniversario y se ofrecerá una jornada cultural que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao. Además, el edificio acogerá un gran espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con artistas de prestigio nacional e internacional.

El programa cultural arrancará en abril en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que acogerá una exposición con obras de la colección Iberdrola vinculadas a la evolución histórica de la compañía, coincidiendo con la reapertura del museo tras su ampliación. La muestra propondrá un recorrido visual por la historia de la empresa y su transformación a lo largo del tiempo.

La música será uno de los ejes destacados del aniversario, con dos grandes festivales en el espacio Iberdrola Music de Madrid, en junio, y en el Roig Arena de Valencia, en noviembre.

Entradas sociales

En el primero ya están confirmadas las actuaciones de artistas como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, mientras que el cartel del festival de Valencia se dará a conocer próximamente. La venta de entradas contribuirá, además, a proyectos de carácter social.

El Roig Arena será también escenario de un foro que analizará el impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola durante sus 125 años de historia, con mesas de diálogo y ponencias a cargo de expertos internacionales.

Entre septiembre y octubre, el espacio CentroCentro de Madrid acogerá una exposición interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica, con objetos históricos, maquetas, vídeos, realidad virtual, pantallas 360 grados y juegos familiares, diseñada para acercar el mundo de la energía a públicos de todas las edades.

Como parte de la celebración, Iberdrola iluminará cada mes de 2026 un edificio emblemático en distintos puntos del país mediante tecnología sostenible.

El calendario comenzará con la Capilla Real del Palacio Real de Madrid, continuará con la Torre del Miguelete de Valencia y culminará con el alumnado del teatro y anfiteatro de Mérida y la catedral de Bilbao.

Toda la información sobre el programa estará disponible próximamente en la web 125.iberdrola.com, que reunirá también contenidos audiovisuales y testimonios que pondrán rostro a las personas que han hecho posible este recorrido de 125 años y que hoy siguen construyendo el futuro de la compañía.