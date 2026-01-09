Castilla-La Mancha cierra 2025 con subidas salariales del 3% en los convenios, por debajo de la media nacional

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con una subida salarial media del 3 % en los convenios colectivos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El incremento se sitúa 0,53 puntos por debajo de la media estatal, que alcanza el 3,53 %.

En la región hay 143 convenios colectivos en vigor. Afectan a 238.653 personas trabajadoras y a 39.713 empresas. La jornada media anual se sitúa en 1.776 horas.

El incremento salarial ha sido menor en los convenios de empresa, donde se queda en el 2,71%. En este ámbito se han firmado 82 convenios, que afectan a 9.875 personas trabajadoras, con una jornada media de 1.719 horas. Por el contrario, los convenios sectoriales, 61 en total, recogen una subida media del 3,01 % y una jornada anual de 1.779 horas, aplicable a 228.778 personas trabajadoras.

Por provincias, Guadalajara lidera las subidas, con un 3,14 %. Le siguen Ciudad Real (3,02 %), Cuenca (2,99 %), Toledo (2,92 %) y Albacete (2,9 %). En conjunto, Albacete suma 37 convenios; Ciudad Real, 25; Cuenca, 17; Guadalajara, 29; y Toledo, 30.

CCOO alerta de que en Castilla-La Mancha se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años. Entre 2020 y 2024, la subida salarial acumulada ronda el 12,1 %, frente a un IPC del 17,6 %. El sindicato recuerda además que el 64 % de la población trabajadora cobra menos del 60% del salario medio y que el salario mediano en la región se sitúa en torno a los 21.071 euros.

"Por eso, la mejora de los incrementos salariales por encima de la media del país va a ser una prioridad. Para 2026 vamos a pedir subidas de al menos el 4 % en todos los conceptos retributivos", ha dicho el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León.

UGT pide más

UGT Castilla-La Mancha también valora de forma positiva la evolución de los salarios pactados en 2025, en línea con el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. No obstante, el sindicato subraya que el poder adquisitivo debe seguir reforzándose.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha señalado que el encarecimiento de la cesta de la compra, la vivienda o los servicios públicos sigue pesando sobre las economías familiares. Por ello, defiende que el VI AENC recoja una senda salarial que permita recuperar y ampliar la capacidad adquisitiva.

UGT apuesta además por seguir elevando el Salario Mínimo Interprofesional en 2026 por encima de la inflación, con el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio, y por reforzar las cláusulas de revisión salarial en los convenios.