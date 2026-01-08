La castellanomanchega Incarlopsa se consolida como uno de los grandes proveedores de Mercadona

Incarlopsa se consolida como uno de los grandes proveedores de Mercadona y como pieza clave dentro del modelo de interproveedores de la cadena de supermercados valenciana. Una alianza estratégica que explica buena parte del crecimiento registrado por la empresa familiar castellanomanchega en los últimos años.

Desde su sede en Tarancón (Cuenca), Incarlopsa produce para Mercadona más de 200 productos cárnicos porcinos, entre frescos, curados e ibéricos. Ese volumen sitúa a la compañía castellanomanchega entre los proveedores más relevantes del grupo, con un peso directo en su evolución económica.

La relación con Mercadona se refleja con claridad en las cifras. Entre 2021 y 2024, la facturación de Incarlopsa ha crecido más de un 29 %, en un periodo marcado por la expansión de la cadena de supermercados, aunque no la totalidad de los ingresos procede de esta alianza.

En ese intervalo, la compañía propiedad de la familia Loriente ha pasado de facturar 927 millones de euros en 2021 a 1.037 millones en 2022 y 1.169 millones en 2023, hasta alcanzar en 2024 un nuevo máximo histórico de 1.198 millones de euros.

El último ejercicio ha consolidado esa trayectoria ascendente. Incarlopsa ha incrementado su facturación un 2,6 % respecto al año anterior y ha elevado su EBITDA hasta los 81,2 millones de euros, un 10,2 % más, reforzando la solidez de su modelo industrial y operativo.

Jesús Loriente, CEO

Este crecimiento coincide también con una nueva etapa en la dirección de la empresa. En enero de 2024, tras casi 15 años en la compañía, Jesús Loriente (Tarancón, 1985) asumió el cargo de consejero delegado en sustitución de su primo Clemente Loriente, dando continuidad al proyecto familiar.

Incarlopsa es una empresa de capital 100 % español, propiedad de las cuatro ramas de la familia Loriente Piqueras, y mantiene su arraigo en Tarancón, desde donde ha construido uno de los principales grupos cárnicos no solo del país, sino también de Europa.

Pero el crecimiento de Incarlopsa se apoya también en la inversión. En 2024, la compañía destinó 30,9 millones de euros a sostenibilidad e innovación tecnológica, culminando su mayor plan de eficiencia energética y reforzando su capacidad productiva.

Con más de 4.500 empleos directos e indirectos, Incarlopsa es uno de los grandes motores industriales del medio rural castellanomanchego, con Mercadona como socio clave en una etapa de crecimiento sostenido.