Abiertas las inscripciones para 'Campus Talento' de Fundación Eurocaja Rural, herramienta para formar a jóvenes en IA

La Fundación Eurocaja Rural ha abierto las inscripciones para 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial', un programa gratuito que busca formar a los jóvenes castellanomanchegos en competencias digitales altamente demandadas.

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del programa FSE + 2021-2027, los solicitantes deben estar empadronadas en Castilla-La Mancha y tener menos de 30 años, según ha informado la Fundación Eurocaja Rural.

'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial' tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de sus participantes, preparándolos para los perfiles más demandados en el mercado laboral. La iniciativa responde a la necesidad de disponer de jóvenes profesionales especializados en Inteligencia Artificial, Big Data y Transformación Digital, áreas estratégicas para la competitividad empresarial.

El programa combina la formación gratuita de sus participantes, con prácticas remuneradas en empresas líderes de Castilla-La Mancha, que abrirán sus puertas para contribuir a la formación e identificación del talento joven. Así, su conexión directa con el tejido empresarial incrementará las posibilidades de contratación tras la finalización del programa, consolidando su impacto en el empleo juvenil.

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha puesto de manifiesto que, "con Campus Talento, queremos ofrecer a los jóvenes una oportunidad real para acceder a empleos de calidad en sectores tecnológicos, contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha".

350 horas de formación

'Campus Talento' ofrece 350 horas de formación online en directo, con metodología práctica y contenidos actualizados. Para acompañar el aprendizaje, también se contemplan tutorías personalizadas.

Además, los participantes obtendrán una certificación oficial de inglés y sobre su desarrollo en competencias digitales, además del desarrollo de habilidades prácticas en negocio, trabajo en equipo y adaptación a entornos reales.

Por otro lado, disfrutarán de dos meses de prácticas remuneradas en empresas de la región, que permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en entornos reales.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 26 de enero y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la solicitud cuanto antes. El programa comenzará en febrero de 2026 y las prácticas remuneradas se desarrollarán entre mayo y junio de ese mismo año.