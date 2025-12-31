Eurocaja Rural acaba el año 2025 abriendo su primera oficina en Asturias, ubicada en pleno centro de Gijón

Eurocaja Rural da un nuevo paso en su expansión nacional con la apertura de su primera oficina en Asturias, situada en la calle Donato Argüelles, 13, en pleno centro de Gijón. Con esta apertura, la entidad financiera con sede en Toledo está presente ya en 11 comunidades autónomas.

La llegada al Principado se produce tan solo una semana después de su desembarco en Extremadura y refuerza un ritmo de crecimiento que ha llevado a Eurocaja Rural a inaugurar cinco oficinas en los últimos 15 días, alcanzando un total de 508, tras celebrar en octubre la apertura de su oficina número 500.

Según la entidad, este avance se basa en la confianza de sus clientes y en un modelo de omnicanalidad real, que mantiene los principios de profesionalidad, cercanía, humanidad y vocación de servicio que ha sostenido durante más de 60 años, adaptados a las nuevas necesidades del mercado. Su eslogan, "La banca que tú quieres", refleja la prioridad que da al cliente.

Compromiso social

Además de ofrecer productos y servicios a particulares, pymes, autónomos y administraciones públicas, Eurocaja Rural mantiene su compromiso social como entidad de economía social, destinando parte de sus beneficios a programas de inclusión laboral y apoyo a colectivos vulnerables. Las personas, asociaciones y organizaciones asturianas podrán ahora acceder a las ayudas y programas de su Fundación.

La oficina de Gijón abre de 8:30 a 14:00 horas y está dirigida por Francisco Baides Fernández, acompañado de los gestores comerciales Nicolás Menéndez Riestra y Alejandro Méndez Mántaras.

Su objetivo es ofrecer servicio financiero integral a personas, empresas e instituciones, apoyando proyectos que fortalezcan el tejido social y económico de la ciudad y su entorno.