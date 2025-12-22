Eurocaja Rural elige la cerámica de Talavera para felicitar la Navidad como símbolo de cercanía y arraigo al territorio

Eurocaja Rural ha escogido un diseño inspirado en una pieza de cerámica de Talavera de la Reina (Toledo), declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para su tradicional felicitación navideña. Con esta elección, la entidad de crédito pretende representar los valores de identidad, tradición y continuidad en el territorio que la ligan de manera especial con Castilla-La Mancha.

Desde la entidad, describen que la elección de esta pieza artística, que representa a un Papá Noel en trineo arrastrado por tres renos y el mensaje "Te deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", trasciende lo estético y encierra un mensaje mucho más profundo en la línea de que la cerámica talaverana representa el valor de lo hecho con cuidado y dedicación, principios que conectan directamente con la forma de entender la banca por parte de Eurocaja Rural.

La felicitación navideña utiliza este referente para simbolizar el recorrido, el acompañamiento y la cercanía. Una idea que enlaza con la presencia constante de Eurocaja Rural en los barrios y municipios donde desarrolla su actividad, a través de una amplia red de oficinas que garantizan atención personalizada y acceso a servicios financieros tanto en entornos rurales como urbanos.

De esta manera, igual que la cerámica talaverana forma parte del paisaje cotidiano de pueblos y ciudades integrándose de manera natural en plazas, espacios comunes y viviendas, la entidad financiera reivindica su papel cercano, integrándose en la vida diaria de las personas y acompañándolas en sus proyectos, en su ahorro, en su crecimiento personal y profesional, y en los momentos importantes de cada etapa.

Con esta iniciativa, la entidad visibiliza su compromiso con el desarrollo económico y social de los municipios y barrios en los que está presente, apostando por una banca cercana que contribuye a combatir la exclusión financiera. No en vano, en estos momentos protagoniza un momento de expansión a lo largo de las nueve comunidades autónomas en las que tiene presencia a través de 505 oficinas.

Desde Eurocaja Rural, desean que con esta acción lleguen sus mejores deseos para la Navidad y el Año Nuevo, manteniendo firme su vocación de servicio y su implicación con los territorios a los que acompaña cada día.