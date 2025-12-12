Acuerdo entre Puy du Fou y los sindicatos para firmar el convenio colectivo: recoge un 12,5 % de subidas en cuatro años

Puy du Fou España y el Comité de Empresa han alcanzado un principio de acuerdo en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo que regirá a los 1.300 trabajadores del parque temático que la multinacional francesa tiene en Toledo entre los años 2026 y 2029. El texto recoge una mejora salarial acumulada del 12,5 % en esos cuatro años.

La dirección del parque ha reseñado que este "avance" es el fruto de "un proceso de diálogo constructivo, constante y orientado a reforzar el proyecto humano del parque".

En un comunicado de prensa, Puy du Fou España ha resumido que el texto acordado recoge "una mejora salarial acumulada y medidas que buscan mejorar la conciliación y el bienestar" además de incorporar "un refuerzo de las políticas de igualdad, diversidad y prevención del acoso".

El Comité de Empresa de Puy du Fou está compuesto por ocho representantes de CCOO y siete de UGT.

Contenido del convenio

Precisamente, desde UGT han abundado en varios puntos de este acuerdo, como que el de ese 12,5 % de mejoras salariales acumuladas que se desgranan en el 3,5 % para 2026 y el 3 % para 2027, 2028 y 2029.

Además, destacan que "queda consolidado el plus de especialización" sin que tenga carácter compensable ni absorbible, de tal manera que "la subida salarial pactada no lo absorberá en ningún caso". Igualmente, se establece elevar el porcentaje de abono por la revisión del IPC del convenio anterior, pasando de percibir el 50% de la diferencia entre el IPC real y el pactado al 75% de dicha diferencia, que se abonará en la nómina del mes de febrero.

Por otro lado, el preacuerdo contempla la reducción del tiempo de interrupción de la jornada partida en el parque a un máximo de tres horas, "facilitando la conciliación y mejorando las condiciones del trabajo diario". De igual modo, se regula la implementación del teletrabajo y de jornadas intensivas en los departamentos que lo permitan, el disfrute de las vacaciones en días laborables (al menos 5 días laborables consecutivos en los meses de julio y agosto) y la reducción de horas complementarias voluntarias, ofreciendo mayor control sobre el tiempo de trabajo.

Desde UGT también valoran de manera positiva el premio establecido por nacimiento o adopción de un hijo, un nuevo plus por los trabajos realizados fuera de la provincia, la ampliación del plazo de preaviso para la apertura de la temporada y la planificación que se ofrecerá para los fijos discontinuos al final de cada temporada para que tengan información sobre su próximo llamamiento.

Además, el texto incluirá las nuevas categorías profesionales pactadas el pasado en septiembre, un fondo social de ayudas, el plan de igualdad, el protocolo de acoso laboral y por razón de sexo así como medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

Si bien "aún quedan cuestiones por conseguir y por las que seguir reivindicando", desde la sección sindical de UGT resaltan "los avances acordados" ya que "contribuyen a que haya más estabilidad y mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de Puy du Fou".

Por último, reconocen la "predisposición mostrada por la nueva dirección del parque temático y de su equipo de Recursos Humanos" lo que ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones laborales con la representación sindical.