Globalcaja y su Fundación HXXI se adhieren a la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El presidente de Globalcaja, Mariano León, el presidente de Fundación Globalcaja HXXI, Rafael Torres, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, han firmado el protocolo por el que la entidad financiera y su fundación se adhieren a la candidatura de la capital regional como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La entidad de crédito ha mostrado su "especial compromiso con la cultura y con el territorio", uniéndose a esta alianza colectiva que "posiciona a Toledo como referente cultural en Europa, por su patrimonio, riqueza histórica y esa diversidad creadora que une tradición y vanguardia".

"En Toledo confluye un legado histórico y cultural de gran riqueza y una apuesta por la creación contemporánea que convierten a la ciudad en una magnífica candidata a ser referente europeo", ha expresado Mariano León.

Asimismo, ha reconocido el papel de la cultura como motor de desarrollo y ha ofrecido su respaldo a la candidatura, "una iniciativa que ya está mejorando la proyección de la ciudad, con el impacto que esto tiene a nivel turístico, de visibilidad internacional y de alianzas a nivel europeo".

A la firma también han asistido la concejala de Cultura, Ana Pérez Álvarez, el director de la candidatura, Emilio Santiago Martínez Morales, y Jesús Carrobles, coordinador de la comisión de la candidatura y presidente de la Real Fundación de Toledo.