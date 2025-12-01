Fedeto se muestra "dispuesta" a negociar subidas salariales pero denuncia insultos e intentos de "amedrantamiento"

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha asegurado que la patronal está "dispuesta a negociar" y a "hablar de todo" con los sindicatos, "pero no con cualquiera", ya que, según ha denunciado, se han dado casos en los que se ha intentado amedrentar a sus representantes.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la manifestación que CCOO ha convocado este lunes para reclamar incrementos salariales justos, Madruga ha afirmado que están "dispuestos a hablar", pero "no con cualquiera" y que CCOO "se lo tiene que hacer mirar" porque en varias negociaciones colectivas "hemos tenido actos que podemos calificar de violencia verbal contra los representantes de Fedeto".

"Estamos obligados a sentarnos con los sindicatos, pero no con cualquier persona de los sindicatos", ha continuado en declaraciones recogidas por Efe el secretario general de la patronal toledana, quien ha explicado que el pasado viernes, en una mediación que presidía la directora del departamento jurídico, se la insultó "al menos en dos ocasiones" llamándola "tonta".

Madruga ha aseverado que están "obligados a actuar" porque así lo exige su plan de igualdad y porque "esto también es prevención de riesgos laborales" y ha advertido de que no van a tolerar "que se intente amedrentar a las personas que están en la negociación colectiva".

"Dispuestos a hablar de todo, sí", pero "dispuestos a hablar con cualquiera, no", ha reiterado el secretario general de Fedeto, quien ha criticado las formas de algunos representantes sindicales que, a su juicio, tienen que aprender "a tratar a la gente con respeto y con educación" porque ésta "no está reñida con la labor sindical, ni siquiera con la manifestación en la calle".

De igual modo, ha recordado que, recientemente, durante la negociación del metal se asistió a "una persecución inmisericorde" en contra del presidente del sector y ha dicho: "Yo todavía me estoy arrepintiendo por el hecho de que no actuáramos de forma más contundente".

Investigación interna

Por eso, en esta ocasión ha indicado que no va a tolerar "que se la desprecie de esa manera con el único objetivo de amedrentarla" y que se abrirá "una investigación interna" para averiguar qué ha pasado y hasta dónde hay que llegar".

"Voy a convocar a mi órgano de Gobierno de forma urgente... Y ellos serán los que tengan que determinar qué medidas adoptamos", ha resaltado el secretario general de la patronal toledana.

Asimismo, ha agregado que las medidas pueden ser desde pedir disculpas y comprometerse a no volver a actuar de esta manera hasta, "si tenemos base legal, ir hasta las últimas consecuencias".

"Pueden empezar a movilizarse ya y pueden paralizar todos los centros de trabajo que quieran, porque a lo mejor la negociación colectiva no empieza en tanto en cuanto no recibamos una disculpa inmediata por estos acontecimientos", ha advertido Madruga, quien también ha apuntado que "a mayores, vamos a pedir amparo a la Confederación Regional de Empresarios".

El secretario general de Fedeto ha agregado que la patronal también quiere hablar de productividad y de absentismo fraudulento, pero "los sindicatos no quieren", al tiempo que ha lamentado la "dificultad" de acometer cualquier negociación colectiva con la "inseguridad jurídica a la que nos tiene sometidos el Gobierno".

"No sabemos cuál va a ser la próxima ocurrencia de la ministra de Trabajo y esto hace que seamos muy prudentes", ha apuntado Madruga, para quien "los sindicatos deben entenderlo, en vez de estar aplaudiendo permanentemente" al Ejecutivo.