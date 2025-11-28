Fundación Eurocaja Rural impulsa la inclusión laboral con otras 10 ayudas 'WORKIN' de 10.000 euros cada una
Una convocatoria que este año vuelve a apostar por la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La Fundación Eurocaja Rural ha resuelto su convocatoria de ayudas 'WORKIN', una iniciativa que mantiene desde 2014 y que este año vuelve a apostar por la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá 10.000 euros para favorecer la capacitación profesional, la autonomía personal y la integración en entornos laborales inclusivos.
La entidad ha subrayado que, desde su primera edición, estas ayudas han respaldado ya a 110 organizaciones dedicadas a la formación y la inserción laboral.
En esta ocasión, se han presentado 73 proyectos a nivel nacional y, tras un proceso de selección que la fundación ha definido como especialmente complejo por la calidad de las propuestas, se han escogido las siguientes iniciativas:
FUNDACIÓN ASPAYM de Castilla y León
Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA.
Programa innovador que mejora la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.
FUNDACIÓN GEMA CANALES
Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes.
Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.
ASPRONA C.O ELOY CAMINO de Albacete
Proyecto: Asevents by Asprona.
Iniciativa que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.
DOWN LA RIOJA
Proyecto: Empleo con Apoyo.
Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.
ASPANA de Campo de Criptana
Proyecto: Impulso al Empleo.
Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, con formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.
ASTRAPACE de Murcia
Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos.
Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico.
ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN
Proyecto: Formación Pintor de Paredes.
Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo asociada.
ASPRODIQ de Quintanar de la Orden
Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera.
Refuerzo de competencias y experiencias laborales reales para alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.
PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE de Paterna
Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños.
Formación para personas con discapacidad intelectual como reponedores, con talleres de competencias básicas y orientación laboral.
ASOCIACIÓN TEA TALAVERA
Proyecto: Quiero y Puedo.
Recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.
Criterios
Los criterios de valoración han incluido la fijación de empleo, la mejora de la empleabilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades, la reducción de barreras, la sostenibilidad, la incidencia territorial, la claridad de los proyectos, su grado de innovación, la metodología aplicada y el impacto social en el entorno.