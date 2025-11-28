Fundación Eurocaja Rural impulsa la inclusión laboral con otras 10 ayudas 'WORKIN' de 10.000 euros cada una

La Fundación Eurocaja Rural ha resuelto su convocatoria de ayudas 'WORKIN', una iniciativa que mantiene desde 2014 y que este año vuelve a apostar por la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá 10.000 euros para favorecer la capacitación profesional, la autonomía personal y la integración en entornos laborales inclusivos.

La entidad ha subrayado que, desde su primera edición, estas ayudas han respaldado ya a 110 organizaciones dedicadas a la formación y la inserción laboral.

En esta ocasión, se han presentado 73 proyectos a nivel nacional y, tras un proceso de selección que la fundación ha definido como especialmente complejo por la calidad de las propuestas, se han escogido las siguientes iniciativas:

FUNDACIÓN ASPAYM de Castilla y León Proyecto: WORK&IA: Capacitación Práctica en IA. Programa innovador que mejora la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.

FUNDACIÓN GEMA CANALES Proyecto: Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes. Promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.

ASPRONA C.O ELOY CAMINO de Albacete Proyecto: Asevents by Asprona. Iniciativa que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

DOWN LA RIOJA Proyecto: Empleo con Apoyo. Formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

ASPANA de Campo de Criptana Proyecto: Impulso al Empleo. Apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, con formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

ASTRAPACE de Murcia Proyecto: Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos. Capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico.

ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN Proyecto: Formación Pintor de Paredes. Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo asociada.

ASPRODIQ de Quintanar de la Orden Proyecto: Puedo ser lo que yo quiera. Refuerzo de competencias y experiencias laborales reales para alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

PATRONATO INTERMUNICIPAL FRANCISCO ESTEVE de Paterna Proyecto: Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños. Formación para personas con discapacidad intelectual como reponedores, con talleres de competencias básicas y orientación laboral.

ASOCIACIÓN TEA TALAVERA Proyecto: Quiero y Puedo. Recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.

Criterios

Los criterios de valoración han incluido la fijación de empleo, la mejora de la empleabilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades, la reducción de barreras, la sostenibilidad, la incidencia territorial, la claridad de los proyectos, su grado de innovación, la metodología aplicada y el impacto social en el entorno.