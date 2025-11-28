Acuerdo para desconvocar la huelga en la planta logística que Pull & Bear tiene en un pueblo de Guadalajara

La plantilla de la Plataforma Cabanillas del Campo (Guadalajara), que opera para la marca de ropa Pull & Bear, perteneciente Grupo Inditex, ha desconvocado la huelga indefinida que mantenía desde el pasado jueves 20 de noviembre al llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa.

Según ha indicado el presidente del comité de empresa, Raúl Casado, a la agencia Efe, los trabajadores y la dirección se reunieron este jueves para acercar posturas, en un encuentro en el que hubo "una serie de cambios" en los planteamientos de la empresa que ha posibilitado esta salida.

Aunque la empresa había manifestado que "no puede asumir más coste salarial", tal y como demandaban los trabajadores, se han cambiado los pluses que la plantilla tenía como variables a fijos y se ha ampliado la contratación para los fijos discontinuos.

"A los que tenían 5 meses se les amplía un sexto mes y con una mesa de contratación para llegar a esa gente fija y discontinua, darles una solución y que no haya tanta parcialidad en la empresa", ha explicado el presidente del comité.

Huelga en Black Friday

La plantilla de esta planta, conformada por 378 personas fijas y 100 eventuales, había decidido elevar el tono en sus medidas de presión y convocar esta huelga indefinida en plena semana del Black Friday, uno de los periodos de más actividad.

El motivo de la protesta, enmarcada en la negociación del convenio de empresa, era reclamar condiciones laborales "justas y dignas" que equipararen a esta planta de Cabanillas del Campo (Guadalajara) a sus compañeros de la planta de Narón (A Coruña).

Tras los avances experimentados en este conflicto laboral, "la plantilla ha decidido levantar la huelga indefinida", ha apostillado Casado.