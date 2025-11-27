Ahorramas abre en Illescas un nuevo supermercado de 1.200 metros cuadrados: dará empleo a 47 personas

Ahorramas ha inaugurado este jueves un nuevo punto de venta en Illescas (Toledo). Un espacio de más de 1.200 metros cuadrados con una cuidada selección de productos en su zona de mercado, con mostradores de carnicería, charcutería, pollería, frutería, pescadería y obrador, además de una variada oferta en alimentación, droguería, cosmética y bazar.

Con esta apertura en la calle Isla de Toja del municipio, la compañía refuerza su presencia en la provincia y suma ya tres establecimientos en la localidad.

El nuevo supermercado cuenta con un equipo formado por 47 empleados y dispone de cinco cajas convencionales y tres de autocobro, para "facilitar una experiencia de compra ágil y adaptada a las necesidades del cliente".

Tienda ecoeficiente

La tienda cuenta con un aparcamiento exterior con 85 plazas, de las que dos están adaptadas y tres son para vehículos eléctricos, reforzando el "compromiso con la movilidad sostenible".

Asimismo, cuenta con un Amazon Locker que permite recoger pedidos online de manera rápida y cómoda.

Destaca la instalación de placas solares en la cubierta, con una potencia de 150 kW, y dispone de un sistema BMS (Building Management System), un sistema DALI para el control de la iluminación y hornos de última generación eficientes.