Los trabajadores de Schreiber Foods de Noblejas convocarán paros parciales ante el "cambio de dirección" de la empresa

Los 500 trabajadores de la planta de Schreiber Foods de Noblejas (Toledo) iniciarán este jueves una serie de paros de dos horas por turno cada jueves y viernes, ante "la situación de terror que sufren los trabajadores tras el cambio de dirección en esta factoría hace dos meses".

Así lo ha anunciado el secretario general de CCOO de Toledo, Federico Pérez, que ha dado una rueda de prensa junto a la presidenta del Comité de Empresa, Cristina Ramírez, y el delegado sindical de USO en Schreiber Noblejas, Antonio Lucía.

"La primera medida de presión que la plantilla ha decidido llevar a cabo tras las asambleas realizadas. Si la situación persiste, las movilizaciones se endurecerán", han expresado.

Pérez ha indicado que la situación podría replicarse a la planta de Schreiber Foods en Talavera de la Reina, donde trabajan otras 500 personas. En esta se interpondrá un conflicto previo a la huelga si no hay avances en la negociación del convenio colectivo.

Los sindicatos acusan a la nueva dirección de la planta de haber "dinamitado e incumplido lo firmado", además de infundir "miedo en la plantilla con sanciones abusivas de hasta un mes sin empleo y sueldo a operarios mileuristas".

Convenio colectivo

Pérez ha indicado que la negociación del convenio colectivo está "bloqueada" y ha señalado que es fundamental que haya "mejoras sobre la Incapacidad Temporal".

Por último, la presidenta del comité de empresa ha denunciado que la compañía "obliga a trabajar los 14 festivos" y ha apuntado a un "incumplimiento de los derechos y permisos recogidos en el convenio colectivo, denegando a las y los trabajadores días de asuntos propios".